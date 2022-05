Le premier film de Jussie Smollett, B-Boy Blues, débarque chez BET+

Le premier long métrage de Jussie Smollett a trouvé sa place chez BET+. B-Boy Blues est le premier projet publié de l’acteur et chanteur après le procès et la condamnation. En mars, il a été condamné à 30 mois de probation pour crime, dont 150 jours de prison, et condamné à payer une amende après avoir été reconnu coupable de conduite désordonnée pour avoir falsifié des rapports concernant le fait d’avoir été victime d’un crime de haine à Chicago en 2019.

B-Boy Blues compte sur Mona Scott-Young de Monami Entertainment en tant que productrice. Il est rapporté qu’elle était l’élément clé de l’atterrissage de BET +. Scott-Young est surtout connu pour la production exécutive de VH1 Amour et hip-hop la franchise.

B-Boy Blues est une adaptation cinématographique indépendante du roman de James Earl Hardy. Le film LGBTQ + suit la belle histoire improbable de Mitchell Crawford, un journaliste diplômé de Brooklyn, et de Raheim Rivers, un messager à vélo de Harlem. Il met en vedette Timothy Richardson (David fait man), le musicien R&B et jazz Ledisi (Selma), Brandee Evans (P-Vallée), Heather B (Le monde réel : New York), Marquise Vilson (La cuisine), Jabari Redd (PHARMACOPÉE), Broderick Hunter (Précaire) et Thomas Mackey (Kaléidoscope).

Smollett a collaboré avec Hardy pour le scénario du film et a financé le film aux côtés de l’investisseur de diffusion radio basé à Cleveland, Tom Wilson, pour A SuperMassive Movie. Scott-Young est rejoint par Hardy pour It’s All Jood Productions, Madia Hill-Scott pour Winnienoah Productions, Stephanie Gayle pour Monami Entertainment et Frank Gatson.

Dans un communiqué, Scott-Young a déclaré :

« B-Boy Blues est une bromance magnifiquement audacieuse, drôle et réconfortante et j’étais ravi de m’associer à Jussie pour aider ce merveilleux film à gagner une plus grande visibilité. Tomber éperdument et se battre pour l’amour sont des émotions et des expériences universelles et nous sommes très reconnaissants à BET + d’avoir braqué les projecteurs sur la communauté LGBTQ + noire encore très sous-représentée et d’avoir apporté cette histoire d’amour percutante à un public encore plus large.

Le film a fait ses débuts l’année dernière lors du Festival du film noir américain 2021 et a reçu le prix du Narrative Feature Fan Favorite.

L’implication de Jussie dans le projet remonte avant ses allégations de crimes haineux. Selon TMZ, Scott-Young a accepté de participer avec Smollett pour B-Boy Blues avant son lancement et est resté attaché au projet.

B-Boy Blues devrait faire ses débuts sur BET + le 9 juin, juste à temps pour le mois de la fierté.

Au cours du procès de Smollett, les procureurs ont fait valoir que le Empire star a menti à la police au sujet d’un crime haineux. Smollett a déclaré que deux hommes l’ont attaqué, lui ont enroulé un nœud coulant autour du cou et l’ont aspergé d’eau de Javel tout en faisant des insultes racistes et homophobes. Les procureurs pensaient que Smollett essayait d’attirer l’attention du public par ses affirmations.

Un mois après les premières allégations, le surintendant de la police de Chicago, Eddie Johnson, a déclaré que Smollett avait payé 3 500 € aux frères Abimbola et Olabinjo Osundairo pour organiser l’attaque. Les frères ont confirmé ces informations. Smollett a continué à clamer son innocence et peu de temps après la condamnation, il a été libéré sous caution en attendant le résultat d’un appel.





