Le premier épisode de WandaVision a été tourné devant un public de studio en direct

WandaVision est un « beau puzzle », déclare la star Paul Bettany. Après des mois d’attente, Disney + et Marvel Studios se préparent à sortir la série tant attendue. Il était censé faire ses débuts cette année, avec Le faucon et le soldat de l’hiver, mais la crise de santé publique a interrompu la production des deux émissions, ce qui a retardé les diffusions. Désormais, les fans de Marvel Cinematic Universe devront attendre le mois prochain pour voir ce que Bettany et Elizabeth Olsen font depuis des mois.

Dans une nouvelle interview, Paul Bettany a pris du temps pour discuter WandaVision, bien qu’il ait visiblement pris soin de ne rien gâcher. « C’est un très grand swing que nous avons pris un très grand et c’est un beau puzzle que le public pourra ouvrir au fil des épisodes », a déclaré Bettany. «Retirez les couches et rapprochez-vous de plus en plus de la vérité sur ce qui se passe dans cette ville pour cet étrange couple. le Guerre d’infini l’acteur a ajouté: « Je dirais aussi qu’il y a beaucoup de premières pour nous tous. »

En discutant de l’une de ces «premières» susmentionnées, Paul Bettany a expliqué comment ils avaient abordé la WandaVision. « Nous avons tourné le premier épisode en deux jours devant un public de studio en direct, et nous l’avons tourné exactement comme vous auriez tourné l’une de ces émissions dans les années 50, comme Le spectacle de Dick Van Dyke ou J’aime lucy. C’était un tel frisson et c’était tellement dingue et amusant. « L’émission de Marvel Studios emmènera les fans de MCU dans un voyage à travers l’histoire de la télévision dans ce qui a été décrit comme un » rêve de fièvre « . Le patron de Marvel Studios, Kevin Feige, est excité pour fans pour voir ce qu’ils ont proposé pour la série révolutionnaire.

Paul Bettany a également commenté les différences entre le travail sur une série télévisée et un projet sur grand écran au sein du MCU. « C’était tellement amusant, et il y avait une raison pratique à cela, c’est que vous essayez d’avoir exactement les mêmes valeurs de production que vous le feriez dans l’un des films », a déclaré Bettany. Il semble que l’acteur ait vraiment aimé ramener les choses à l’essentiel pour imiter l’histoire de la télévision. Il explique.

« Donc, pouvoir tourner un épisode en deux jours et vraiment réduire le temps que vous passez sur ces premiers épisodes – et les filmer comme ils auraient été tournés dans les années 1950, avec des configurations à trois caméras et à travers des décors qui sont construit sur une scène avec un public – vous y parvenez très rapidement. Et puis vous êtes en mesure de gagner du temps pour tourner l’action. «

WandaVision est prêt à sortir le 15 janvier, exclusivement sur Disney + et il semble que les fans de MCU vont vraiment en profiter. Kevin Feige a également déclaré plus d’une fois que la série télévisée mène directement à Docteur Strange dans le multivers de la folie, ce qui fera en sorte que de nombreux fans s’enregistrent, juste pour obtenir des indices sur la suite, ainsi que des informations sur la façon dont Vision est apparemment vivant dans la série. Vous pouvez consulter l’interview de Paul Bettany ci-dessus, grâce à la chaîne YouTube SiriusXM.

