Le premier épisode de House of the Dragon est la plus grande première de série télévisée de l’histoire de HBO

« Maison du Dragon présente une distribution et une équipe incroyablement talentueuses qui se sont investies corps et âme dans la production, et nous sommes ravis de la réponse positive des téléspectateurs.

Maison du Dragon était également le plus grand lancement de série sur HBO Max en Amérique latine, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, selon Entertainment Weekly.

À travers à glacer le sang des cris et du sang, leur fils est né et ça valait le coup.

Ou était-ce? Non, parce que dans le style brutal de Jeu des trônesnous voyons la reine et un corps plus petit et enveloppé – le bébé – sur le bûcher funéraire.