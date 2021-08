Le premier épisode de "Et qu’est-ce qui se passerait si …?" a laissé quelques théories

Le premier versement de Et qu’est-ce qui se passerait si …? impacter! Le spectacle animé de Univers cinématographique Marvel revisité le film Captain America le premier vengeur, avec une torsion, Peggy Carter est le super soldat. Que s’est-il passé? A l’époque que Steve Rogers est sur le point de recevoir le sérum qui ferait de lui un super-héros, un agent de Hydre saboter l’expérience. Ainsi, face à la possibilité que l’expérience ne puisse être répliquée, l’agent Puisard prendre la place de Steve.

De cette façon le Capitaine Carter, qui au départ n’est pas pris en compte pour rejoindre le front de bataille. Pourtant, cette femme responsabilisée fait preuve de courage et tient tête à l’organisation Hydre, dirigé par crâne Rouge, dans le but de neutraliser cette menace. Sur le chemin ils l’aident Steve Rogers en armure Hydra Stomper et les Commandos hurlants dirigé par bucky barnes.

Les théories du premier épisode de « Et si…? »







La première théorie qui émerge de l’épisode concerne Uatu, les Observateur, le personnage qui nous emmène à travers ces histoires avec son intention d’observer, mais jamais d’agir. À un moment donné cet être participera-t-il à l’action ? Ou va-t-il simplement continuer à voir ce qui se passe dans l’Univers ? Certains disent que le très Stan lee c’est un Observateur. Nous l’avons déjà vu parler à Uatu dans une autre occasion.

Passons à autre chose… une autre question se pose dès le premier épisode de la série Disney+. Qu’est il arrivé au Soldat d’Hiver? Un peu de mémoire : bucky barnes disparaît dans action au cours de la mission au cours de laquelle le Captain America et les commandos hurlants ils attaquent le train de Hydre. Plus tard, il est kidnappé par l’organisation et transformé en meurtrier que nous connaissons tous. Dans Et qu’est-ce qui se passerait si …? la Capitaine Carter enregistrer Bucky. Y aura-t-il un autre Soldat d’Hiver à sa place?

crâne Rouge destiné à utiliser le pouvoir du Tesseract amener la Terre à « Champion d’Hydra ». Ensuite, un monstre à tentacules traverse un portail et attaque tous les personnages qu’il traverse. La créature n’est jamais nommée, mais elle pourrait être la puissante Shuma-Gorath, qui est susceptible d’apparaître dans le film Docteur Strange dans le multivers de la folie. Finalement, le Capitaine Carter vaincre l’être, mais traverser le portail et voyager dans le futur pour rencontrer Nick Fury et Hawkeye.

Une question: BOUCLIER est fondée par Howard Stark et Peggy Carter. Cette chronologie a perdu le capitaine qui a voyagé à l’époque de la Vengeurs où il fait probablement partie de cette équipe. Qui fondera BOUCLIER à sa place? On peut supposer que l’organisation existe par la présence de Nick Fury dans l’épisode.

