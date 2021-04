Le premier Crew Dragon réutilisé de SpaceX accoste à la station spatiale avec quatre astronautes Crew-2

La capsule Crew Dragon de SpaceX transportant quatre astronautes vers la Station spatiale internationale dans le cadre de la mission Crew-2 de la société s’est amarrée avec succès au laboratoire en orbite tôt samedi (24 avril), à 5 h 08 HAE (0908 GMT).

Le vaisseau spatial a été lancé à partir de la plate-forme 039A du centre spatial Kennedy de la NASA en Floride vendredi 23 avril à 5 ​​h 49 HAE (9 h 49 GMT). Le vaisseau spatial Crew Dragon, nommé «Endeavour», a précédemment transporté les astronautes de la NASA Bob Behnken et Doug Hurley à la Station spatiale internationale (ISS) dans le cadre du vol d’essai Demo-2 de SpaceX. Ce vol est la première fois qu’un véhicule SpaceX Crew Dragon est réutilisé pour un lancement et la première fois que deux véhicules Crew Dragon sont amarrés à la station en même temps.

Quatre vétérans de la navigation spatiale sont arrivés à l’ISS sur Endeavour aujourd’hui: les astronautes de la NASA Megan McArthur et Shane Kimbrough, l’astronaute Akihiko Hoshide de l’Agence spatiale japonaise (JAXA) et l’astronaute de l’Agence spatiale européenne (ESA) Thomas Pesquet. Les quatre astronautes sont arrivés sains et saufs à la station environ 23 heures après leur lancement réussi, prêts à commencer leur mission dans l’espace.

Mises à jour en direct: Mission d’astronaute Crew-2 de SpaceX pour la NASA

Rencontrez Crew-2: Découvrez les 4 astronautes à bord du Crew Dragon de SpaceX

Image 1 sur 3 Le Crew-2 Crew Dragon Endeavour de SpaceX arrive à la Station spatiale internationale avec quatre astronautes à bord dans un amarrage en douceur le 24 avril 2021, un jour après son lancement en orbite. (Crédit d’image: NASA TV) Image 2 sur 3 Le Crew-2 Crew Dragon Endeavour de SpaceX arrive à la Station spatiale internationale avec quatre astronautes à bord dans un amarrage en douceur le 24 avril 2021, un jour après son lancement en orbite. (Crédit d’image: NASA TV) Image 3 sur 3 La station spatiale internationale et la résilience du vaisseau spatial Crew-1 Crew Dragon de SpaceX (en haut) peuvent être vus dans cette vue de la caméra depuis le Crew-2 Dragon Endeavour lors des opérations d’amarrage le 24 avril 2021. (Crédit d’image: NASA TV)

« Notre équipage fait voler des astronautes de la NASA, de l’ESA et de la JAXA, ce qui ne s’est pas produit depuis plus de 20 ans », a déclaré Kimbrough aux contrôleurs de vol de SpaceX juste avant le lancement vendredi, remerciant les équipes de mission de la NASA et de SpaceX. « Hors de la Terre, pour la Terre, Endeavour est prêt à partir. »

Après un amarrage réussi, l’équipage de sept personnes de l’Expédition 65 – y compris les quatre astronautes SpaceX Crew-1 arrivés à l’ISS en novembre – a rencontré les résidents de la nouvelle station, les aidant à monter à bord. Avec l’arrivée du nouvel équipage, il y aura 11 astronautes sur la station pendant quelques jours, jusqu’à ce que les astronautes Crew-1 reviennent sur Terre dans leur Crew Dragon, nommé « Resilience », mercredi 28 avril.

. @ AstroVicGlover, @Astro_Soichi et Shannon Walker ont hâte d’accueillir les astronautes Crew-2 à bord de l’ISS tôt demain matin: pic.twitter.com/yfAuHEPH4r23 avril 2021 En savoir plus

Les astronautes de Crew-1 se sont préparés pour la période de transfert et pour l’arrivée de Crew-2 en déplaçant leur Crew Dragon dans un autre port d’amarrage, faisant de la place pour le vaisseau spatial entrant. Cela fait suite à une manœuvre similaire le 19 mars, lorsque les astronautes de la station spatiale ont déplacé le vaisseau spatial russe Soyouz MS-17, ce qui a également fait de la place pour de nouveaux membres d’équipage.

Les résidents de la station se sont également préparés aux nouveaux arrivants en construisant des lits supplémentaires, s’assurant que les astronautes arrivant à la station aient un endroit où dormir. En règle générale, seuls trois à six astronautes habitent l’ISS à la fois, de sorte que des quartiers d’équipage de fortune étaient nécessaires pour soutenir le groupe inhabituellement important de résidents.

Le Crew-2 Crew Dragon est vu amarré à l’avant du module Harmony de la NASA de la Station spatiale internationale après son amarrage le 24 avril 2021. (Crédit d’image: NASA TV)

« Nos amis sur le @Station spatiale s’attendent à ce que nous nous présentions et nous ne voulons pas être en retard. Ils ont même installé ma chambre récemment et ont littéralement fait mon lit. De si gentils hôtes! « Pesquet tweeté ainsi que des images de l’équipage de la station spatiale se préparant à l’arrivée de Crew-2.

Pourtant, avec autant d’astronautes vivant sur la station, deux astronautes (les deux commandants Crew Dragon, les astronautes de la NASA Mike Hopkins et Kimbrough) dormiront dans leurs capsules Crew Dragon respectives. Cette situation de «camping» temporaire, comme cela a été décrit, prendra fin lorsque les astronautes de l’équipage 1 remonteront à bord de leur Crew Dragon et reviendront sur Terre le 28 avril.

Il semble que le temps coopère, alors on dirait que nous essaierons de lancer demain !!! Nos amis de la @Space_Station s’attendent à ce que nous nous présentions et nous ne voulons pas être en retard. Ils ont même installé ma chambre récemment et ont littéralement fait mon lit 🛏. De si gentils hôtes! 🙏 #MissionAlpha pic.twitter.com/52X2bhPoTX22 avril 2021 En savoir plus

Sur les 11 personnes à bord, neuf se trouvent dans le segment américain de la station spatiale, qui dispose de quatre dortoirs pour les astronautes. Avec les deux commandants dans leurs Dragons, cela laisse trois personnes ayant besoin d’un endroit pour dormir: les astronautes de l’équipage 1 Soichi Noguchi de la JAXA, et Shannon Walker et Victor Glover de la NASA. « Ils seront dans la salle de gym, le Columbus [module] et le sas, respectivement », a déclaré l’officière des affaires publiques de la NASA Marie Lewis lors de la diffusion en direct du lancement.« Donc, on pourrait dire que c’est une salle assez pleine. Ils camperont en déployant des sacs de couchage sur les façades des étagères. «

Les quatre nouveaux résidents de l’avant-poste en orbite passeront les six prochains mois à travailler et à vivre dans l’espace. Ils travailleront sur plus de 200 expériences scientifiques, effectueront des promenades dans l’espace et plus encore pendant leur séjour à la station, qui orbite à environ 400 kilomètres au-dessus de la Terre.

La prochaine mission avec équipage de SpaceX vers la station spatiale sera Crew-3, qui devrait actuellement décoller le 23 octobre. Cependant, si SpaceX reste dans les délais, le lancement de Crew-3 sera précédé par Inspiration4, le tout premier. mission spatiale civile avec équipage, qui devrait lancer quatre touristes de l’espace pour une mission orbitale de trois jours sur un vaisseau spatial Crew Dragon au plus tôt le 15 septembre.

Envoyez un courriel à Chelsea Gohd à [email protected]45Secondes.fr ou suivez-la sur Twitter @chelsea_gohd. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.