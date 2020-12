Le premier clip de Wonder Woman 1984 poursuit Maxwell Lord

Malgré les retards dans le paysage cinématographique, les fans pourront toujours s’asseoir et regarder le film de bande dessinée très attendu Wonder Woman 1984 avant la fin de l’année. En prévision de la sortie imminente, le premier clip du film est maintenant sorti et montre Diana Prince de Gal Gadot et son amour ressuscité Steve Trevor, joué une fois de plus par Chris Pine, à la poursuite du supervillain de Pedro Pascal, Maxwell Lord.

Faisant ses débuts lors des récents MTV Movie & TV Awards: Greatest of All Time Special, Gal Gadot a présenté le clip bourré d’action mettant en vedette Wonder Woman faisant ce qu’elle fait de mieux, vaincre les méchants. Alors que Maxwell Lord n’apparaît qu’au tout début, tout ce qu’il transporte dans sa cavalcade de camions blindés a clairement l’attention de Wonder Woman, alors qu’elle et Steve les poursuivent, d’abord dans une voiture, avant de se rendre compte que le super-héros de DC est beaucoup plus rapide à pied. .

Sans aucun doute, juste un petit avant-goût du genre de décors passionnants à venir une fois que le film sortira sur les écrans, la photo de Wonder Woman sauvant Steve d’une balle venant en sens inverse à l’aide de son lasso devrait être plus que suffisant pour convaincre les cinéphiles pour le moment.

Wonder Woman 1984 trouve Gal Gadot en train de devenir à nouveau l’icône titulaire de DC. Reprenant le super-héros amazonien dans les années 1980, la suite trouve Diana Prince vivant au plus fort de la guerre froide entre les États-Unis et l’Union soviétique. La suite très attendue trouve Diana en conflit avec non pas un, mais deux redoutables ennemis sous la forme de Barbara Ann Minerva alias Cheetah et le mystérieux magnat des médias Maxwell Lord. Si cela ne lui suffisait pas déjà, Diana retrouvera également son ancien amoureux Steve Trevor, qui est revenu d’entre les morts dans des circonstances mystérieuses et peut-être néfastes.

Réalisé à nouveau par Wonder Woman’s Patty Jenkins d’après un scénario qu’elle a écrit avec Geoff Johns et David Callaham et une histoire de Johns et Jenkins, Wonder Woman 1984 stars Gal Gadot comme Diana Prince / Wonder Woman, aux côtés de Chris Pine comme Steve Trevor, Kristen Wiig comme Barbara Ann Minerva / Cheetah, Pedro Pascal comme Maxwell Lord, Robin Wright comme Antiope et Connie Nielsen comme Hippolyta, la reine de Themyscira et la mère de Diana.

Après de nombreuses discussions et spéculations, Wonder Woman 1984 devrait maintenant sortir simultanément dans les deux cinémas et sur le service de streaming HBO Max le 25 décembre. À la suite de l’annonce surprenante, Gal Gadot a partagé un message vidéo dans lequel elle exhorte les gens à voir le film dans les salles le cas échéant, l’actrice aurait été payée des millions pour approuver le changement de version.

« Hé les gars, je suis tellement excitée que le film sort enfin, et pouvoir partager son beau message avec vous les gars, avec le monde, pendant ces temps de folie, cela signifie beaucoup pour moi », a-t-elle déclaré. «J’attendais de partager ce film avec vous depuis si longtemps. Je sais que les cinémas font tout ce qu’ils peuvent pour assurer votre sécurité et vous offrir une expérience cinématographique complète. Donc, si vous avez un cinéma sécurisé autour de vous, des billets sont disponibles maintenant. Alors, s’il vous plaît, allez chercher vos billets, regardez ce film, regardez Wonder Woman 1984 et profitez d’une soirée cinéma spéciale. J’ai hâte d’entendre ce que vous en pensez. «

