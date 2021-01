Le premier clip de WandaVision a une vision effrayée par une bosse dans la nuit

Le premier extrait de WandaVision est sorti. Dans les images, Vision de Paul Bettany finit par avoir peur et sauter sous ses couvertures. Elizabeth Olsen a livré le clip lors de sa récente interview avec Jimmy Kimmel, où elle a également révélé que le Docteur Strange dans le multivers de la folie La production britannique a été interrompue en raison de la crise de santé publique. Olsen n’a pas révélé quand la suite reviendrait au tournage, mais cela pourrait prendre quelques semaines avant que les choses ne se remettent en marche.

le WandaVision Le clip présente une piste de rire et de la musique de sitcom classique alors que nous voyons le couple de super-héros dans deux lits séparés. Wanda Maximoff se réveille au son d’un bruit fort, bien que cela ne réveille pas Vision. Wanda finit par allumer et éteindre les lumières avec ses pouvoirs pour réveiller Vision, qui finit par fonctionner, alors il regarde par la fenêtre pour enquêter. Il ne voit rien et se recouche avant d’entendre le même bruit que Wanda a entendu et courir sous les couvertures, clairement effrayé par ce qu’il a entendu.

On ne sait pas ce qui a réveillé le couple de super-héros, car le WandaVision le clip prend fin au bout de 48 secondes. Comme la plupart du matériel promotionnel précédent, le clip nous laisse avec plus de questions, tout en doublant l’élément de sitcom classique de la série Disney +. Cela ne ressemble clairement à rien de ce que les fans de Marvel Cinematic Universe ont jamais vu avec ces personnages, et il sera intéressant de voir comment il est reçu lors de sa première la semaine prochaine. Le clip laisse également entendre qu’il y a un élément de comédie assez important dans la série.

Jimmy Kimmel a évoqué une théorie populaire des fans sur WandaVision dans son entretien avec Elizabeth Olsen. La théorie des fans est basée sur une bouteille d’étiquette de vin tirée d’un matériel promotionnel qui se lit comme suit: «Maison du Mépris». Lorsqu’elle est traduite en anglais, l’étiquette lit «House of Contempt» ou «House of Misery», que de nombreux fans de Marvel ont supposé qu’elle était liée au scénario de la bande dessinée House of M. Elizabeth Olsen a ri quand Kimmel a posé des questions sur la théorie. «Notre accessoire, Russell, serait un homme très intelligent s’il mettait ça», a-t-elle dit. « Alors, non, alors. Intéressant, » répondit Kimmel.

Évidemment, WandaVision pourrait encore être basé sur le scénario de House of M. Elizabeth Olsen travaille au MCU depuis quelques années maintenant et sait comment garder la bouche fermée en cas de fuite accidentelle d’informations. Toutes les stars du MCU, pour la plupart, sont des experts pour garder les secrets secrets, ce qui conduit à beaucoup de questions et d’intrigues avant la sortie d’un projet de Marvel Studios. WandaVision n’est pas différent à cet égard, même si c’est à travers un support différent de ce que les fans ont l’habitude de voir. Vous pouvez regarder l’intégralité de l’interview d’Elizabeth Olsen ci-dessous, grâce à la chaîne YouTube Jimmy Kimmel Live. Le clip est à la marque 4:24, ou regardez-le seul ci-dessus.

Sujets: WandaVision, Disney Plus, Streaming