Le premier clip de Resident Evil: Welcome to Raccoon City arrive avec de nouvelles affiches

Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City le réalisateur Johannes Roberts a assuré aux fans que sa prochaine adaptation du jeu vidéo populaire sera « fidèle », avec une paire de nouvelles affiches nous donnant un aperçu détaillé de la distribution principale de personnages familiers. En commençant par ce dernier, les promotions récemment publiées offrent un bon aperçu de Kaya Scodelario dans le rôle de Claire Redfield, de Robbie Amell dans le rôle de Chris Redfield et de Tom Hopper dans le rôle d’Albert Wesker, entre autres.

En ce qui concerne le contenu du film lui-même, le réalisateur Johannes Roberts a donné un aperçu de son approche pour amener la propriété d’horreur sur grand écran. Adapté des histoires du premier et du deuxième de la série de jeux vidéo bien-aimée de Capcom, Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City servira de redémarrage du Resident Evil série de films.

Écoutez ce qui fait #Resident Evil: #WelcomeToRaccoonCity scénariste/réalisateur, Johannes Roberts, si passionné par l’adaptation des jeux pour le grand écran. ????‍♂️ ???? ????

En exclusivité au cinéma le 24 novembre. pic.twitter.com/YXYbKvXyyz – Resident Evil (@ResidentEvil) 19 octobre 2021

« Welcome to Raccoon City est une adaptation très fidèle du jeu Resident Evil », dit-il. « C’est là que tout a commencé. C’est une histoire d’origine où nous rencontrons tous les personnages emblématiques des jeux. Chaque cadre contient des détails sur le jeu, du hamburger que mange le camionneur à la conception du camion. Nous avons construit le manoir et le poste de police aux spécifications du jeu. C’est un film d’horreur créé avec l’amour du jeu. «

D’après les images montrées du film jusqu’à présent, Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City semble certainement revenir à l’horreur sauvage qui a fait du jeu vidéo un incontournable depuis tant d’années. C’est loin d’être la première fois que le cinéaste a assuré aux fans de l’atmosphère fidèle du film en déclarant plus tôt cette année: « Ce qui est important pour moi dans ce film, c’est le ton. Ce que j’ai aimé dans les jeux, c’est qu’ils étaient juste effrayants, et c’est en grande partie ce que je voulais, cette atmosphère. Il pleut constamment, il fait noir, ça fait peur, Raccoon City est un personnage pourri. » Roberts est catégorique sur le fait qu’il s’agira d’un film d’horreur pur et simple, par opposition aux sorties plus axées sur l’action des prédécesseurs de la série, avec la récente cote R du film pour « Forte violence et gore, et langage tout au long », ajoutant un beaucoup de poids aux paroles de Roberts.

Avec l’aimable autorisation de Sony Pictures, Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City ramènera le public au début de la terreur et réintroduira l’origine des morts-vivants. L’histoire fera tomber le public dans la maison autrefois en plein essor du géant pharmaceutique Umbrella Corporation, Raccoon City est maintenant une ville mourante du Midwest. L’exode de l’entreprise a laissé la ville en friche… avec un grand mal qui couvait sous la surface. Lorsque ce mal est déchaîné, les habitants de la ville sont à jamais… changés… et un petit groupe de survivants doit travailler ensemble pour découvrir la vérité derrière Umbrella et passer la nuit.

Les Resident Evil reboot est écrit et réalisé par Johannes Roberts, et a rassemblé un ensemble de talents prometteurs qui comprend Kaya Scodelario (Pirates des Caraïbes : les morts ne racontent pas d’histoires), Robbie Amell (Le Duff, Code 8), Hannah John-Kamen (Ant-Man et la Guêpe), Tom Hopper (L’Académie des Parapluies), Avan Jogia (Zombieland : Tapez deux fois) et Neal McDonough (Sonic l’hérisson), et devrait présenter plusieurs personnages reconnaissables de la série de jeux vidéo, notamment Claire Redfield, Jill Valentine, Chris Redfield, Albert Wesker et Leon S. Kennedy.

Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City sortira aux États-Unis le 24 novembre 2021.

Sujets: Resident Evil Remake, Resident Evil