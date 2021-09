Le premier clip de notice rouge a Gal Gadot étranglant Ryan Reynolds et The Rock avec facilité

Ryan Reynolds et The Rock n’ont même pas eu de chance. Gal Gadot distribue sa punition avec facilité dans le nouveau Avis rouge agrafe. The Rock est venu l’arrêter et il a amené un acolyte de Ryan Reynolds pour l’aider. Ils ont apporté les menottes et les muscles, mais ils sont clairement surpassés. Ils savent qu’elle est Wonder Woman, droit?

Le synopsis officiel se lit comme suit : « Quand une notice rouge émise par Interpol – le mandat le plus élevé pour chasser et capturer les plus recherchés au monde – sort, le meilleur profiler du FBI John Hartley (Dwayne Johnson) est sur le boîtier. Sa quête mondiale le trouve en plein milieu d’un braquage audacieux où il est obligé de s’associer avec le plus grand voleur d’art du monde Nolan Booth (Ryan Reynolds) afin d’attraper le voleur d’art le plus recherché au monde, ‘The Bishop’ (Gal Gadot).

L’aventure de haut vol qui s’ensuit emmène le trio à travers le monde, sur la piste de danse, piégé dans une prison isolée, dans la jungle et, pire que tout pour eux, constamment en compagnie l’un de l’autre. Le casting de stars est rejoint par Ritu Arya et Chris Diamantopoulos. Réalisé et écrit par Rawson Marshall Thurber (Intelligence centrale, Gratte-ciel) et produit par Hiram Garcia, Dwayne Johnson et Dany Garcia de Seven Bucks Productions, Beau Flynn’s Flynn Picture Co. et Thurber’s Bad Version, Inc., Red Notice est un élégant jeu de globe-trotter du chat et de la souris (et du chat) . »

Dwayne Johnson est clairement emballé par le film. Il a annoncé la date de sortie du film en juillet en déclarant sur Instagram : « Je vous fais officiellement part de votre avis Mesdames et messieurs, le plus grand film de Netflix de tous les temps. Avis rouge sera présenté en première dans vos salons à travers le monde le 12 NOVEMBRE ????????Le meilleur profileur du FBI. Le voleur d’art le plus recherché au monde. Et le plus grand escroc que le monde n’ait jamais vu. – Merci à mes partenaires de @Netflix pour la confiance et la vision de s’engager dans leur plus gros investissement de tous les temps.

Merci à mon bon ami et créateur, scénariste et réalisateur de #RedNotice @rawsonthurber. – Merci à mes costars incroyablement talentueux (et très peu attrayants) @gal_gadot & @vancityreynolds pour notre casse globe-trotter. – Et surtout, MERCI aux plus de 205 millions d’abonnés Netflix qui font déjà #RedNotice, le film le plus attendu de la plateforme en 2021 ! C’est le premier film de ma carrière en streaming et je voulais le rendre grand et spécial pour tous les fans du monde entier. Celui-ci est pour vous tous et je vous verrai en novembre ! »

L’alchimie entre les trois dans ce thriller policier comique d’action est indéniable. Les côtelettes de comédie des trois vous font rire, et l’action fait battre votre cœur. Rendez-vous le 12 novembre pour le nouveau film Netflix Avis rouge.

Sujets : Notice rouge, Netflix, TUDUM