Le premier clip de la saison 4 de Manifest apporte plus de mystère à Netflix

Cela semble bien longtemps que Netflix n’a pas enregistré la série annulée de NBC Manifest, mais grâce à Geeked Week, nous avons notre premier aperçu de la quatrième et dernière saison de l’émission, qui arrivera bientôt sur Netflix. Les fans de Manifest se sont effondrés lorsque la série a été annulée après la troisième saison, laissant l’histoire inachevée et de nombreux mystères de la série sans réponse. Même lorsque le créateur de la série, Jeff Rake, a essayé de suggérer un dernier épisode de longueur de film pour donner une sorte de clôture à la série, il semblait que cela n’arriverait pas tant que Netflix n’est pas arrivé et a sauvé la journée.

Il y a eu quelques semaines tendues où il semblait que Netflix n’allait pas assumer Manifeste, mais après quelques négociations, il a été officiellement annoncé que la saison 4 serait faite pour Netflix, et il envisagerait une série exceptionnelle de 20 épisodes pour raconter le dernier chapitre de l’histoire du vol 828 et de ses passagers. Bien que la plupart des acteurs soient hors contrat au moment où la reprise a reçu le feu vert, beaucoup d’entre eux reviennent dans la série, notamment Melissa Roxburgh, Josh Dallas, Luna Blaise, Parveen Kaur, Holly Taylor, Daryl Edwards et Matt Long. .

FILM VIDÉO DU JOUR

Bien qu’il n’y ait pas de date de première pour la nouvelle saison, Netflix Geeked Week a publié un extrait de l’émission, taquinant un peu ce qui est à venir et montrant qu’en plus des réponses, il reste encore beaucoup de mystères à venir avant la fin. Découvrez Michaela Stone faisant une découverte inquiétante dans un chantier naval ci-dessous.

Manifeste devrait se diriger vers la plate-forme en novembre

Télévision universelle

Des rapports récents ont suggéré que Manifeste reviendra sur les écrans en novembre, ce qui signifie qu’il ne reste que quelques mois avant que la série ne commence sa dernière diffusion. On ne sait pas encore si toute la série tombera comme une seule, ou si elle sera divisée en deux parties comme la nouvelle saison de Choses étranges.

« Depuis sa première sur Netflix en juin, Manifest s’est avéré très populaire auprès de nos membres. Jeff Rake et son équipe ont conçu un mystère séduisant qui a des téléspectateurs du monde entier sur le bord de leurs sièges et qui croient à nouveau aux secondes chances, et nous ‘ Je suis ravi qu’ils apportent aux fans une certaine clôture avec cette dernière saison de grande taille », a déclaré Bela Bajaria, responsable de Globe TV, Netflix, dans un communiqué lors du renouvellement de la série.





Rake a ajouté: « Ce qui a commencé il y a des années comme un vol de fantaisie au plus profond de mon imagination s’est transformé en un voyage de moteur à réaction de toute une vie. Jamais dans mes rêves les plus fous, je n’aurais pu imaginer l’effusion mondiale d’amour et de soutien pour cette histoire, ses personnages , et l »équipe qui travaille si dur pour donner vie à tout cela. Que nous puissions récompenser les fans avec la fin qu »ils méritent me touche sans fin. Au nom de la distribution, l »équipe, les scénaristes, réalisateurs, et producteurs, merci à Netflix, à Warner Bros. et bien sûr aux fans. Vous l’avez fait. »