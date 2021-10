Le premier clip de flux transforme l’escapade de week-end de Danielle Harris en des vacances mortelles

Tu sais Plus terrifiant, du scénariste/réalisateur Damien Leone ? Ce film où le clown a vu une femme en deux de l’aine vers le bas ? Eh bien, si vous avez aimé ça et que vous avez hâte que la suite sorte, il y a un autre film à l’horizon à surveiller. Flux, qui selon son scénariste/réalisateur Michael Leavy, a été réalisé avec essentiellement la même équipe qui vient de terminer de travailler sur Terrifiant 2. Y compris Leone, qui s’est occupé des effets pratiques pour les deux Plus terrifiant cinéma et Flux.

L’intrigue du film est la suivante. « Lorsque Roy et Elaine Keenan réalisent que leur famille se sépare, ils décident qu’il faut faire quelque chose. Roy fait passer son travail au second plan, et ils saisissent l’opportunité de recréer des vacances de leur passé. Un séjour paisible dans un un hôtel pittoresque est exactement ce dont ils ont besoin, mais ce n’est pas ce qui leur est réservé. Avec quatre meurtriers dérangés patrouillant dans des couloirs apparemment banals, les chances ne sont certainement pas en faveur de la famille Keenan. Roy doit se battre pour sa vie et celle des siens. famille alors que leur simple escapade d’un week-end se transforme vraiment en vacances à tomber par terre. »

Actuellement, Flux collecte des fonds sur Indiegogo. À 25 jours de la fin, la campagne de financement a dépassé son objectif initial. À cause de cela, le tout premier clip du film a été déverrouillé. Il représente l’actrice Danielle Harris terrorisée dans sa chambre d’hôtel. Harris, connu parmi les cercles d’horreur sous le nom de Jaime Lloyd dans Halloween 4 et 5, n’est qu’un des nombreux autres visages familiers du film.

A côté d’elle, il y a Jeffery Combs, alias Herbert West du Ré-Animateur séries. Dee Wallace, alias Karen White de Le hurlement. David Howard Thornton, alias Art the Clown dans les deux Plus terrifiant cinéma. Felissa Rose, alias Angela Baker de Camp de nuit. Dave Sheridan, alias l’adjoint Doofy Gilmore de Film d’horeur. Mark Holton, alias Ozzie de Lutin. Terry Alexander, alias John alias Flyboy de Le jour des morts. Et bien plus.

Comme Leavy l’a expliqué à Blood Disgusting, « Plus de 90% du film est déjà tourné et en boîte. Il est actuellement en post-production, mais en raison de la pandémie, il y a eu beaucoup de dépenses imprévues que nous n’avions pas initialement prévues dans Afin d’assurer la sécurité de tout le monde et de travailler efficacement. Donc, pour équilibrer cela, nous avons réfléchi et décidé quelle meilleure façon de le faire que d’offrir à d’autres fans d’horreur une chance de nous rejoindre sur un projet qui a un talent incroyable Ce sont des gens que nous avons tous grandi en regardant, surtout si vous êtes un fan inconditionnel d’horreur comme moi et que vous comprenez ça… le meilleur dans tout ça, c’est que le film est presque terminé. «

Si vous aimez ce que vous voyez et le son de ce film, vous pouvez toujours vous rendre sur Indiegogo pour participer. L’objectif de collecte de fonds de niveau trois demandera aux cinéastes d’ajouter une scène de meurtre entièrement originale au script et de présenter l’un des bailleurs de fonds et peut-être une autre star du genre. Les informations contenues dans cet article sont une gracieuseté de Bloody Disgusting et Indiegogo.