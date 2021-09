Le premier clip de dunes verrouille Timothée Chalamet dans un combat de couteaux futuriste avec Josh Brolin

Josh Brolin met Timothée Chalamet à l’épreuve dans un nouveau clip passionnant de la prochaine épopée de science-fiction, Dune. Le clip nous donne un aperçu intéressant de la relation entre les personnages de Brolin et Chalamet, ainsi que des taquineries des styles de combat et de la technologie avancée du monde de Dune.

Exclusif : C’est des couteaux pour @RealChalamet dans ce premier regard sur #Dunescènes de combat futuristes de. ????: https://t.co/HNykEFxFFvpic.twitter.com/BA1opTeIsS – VANITY FAIR (@VanityFair) 2 septembre 2021

Dans ce qui devrait être une excellente nouvelle pour les fans du roman source, plusieurs lignes de dialogue montrées dans le clip sont tirées presque textuellement des œuvres de Frank Herbert. Comme Josh Brolin enseigne à son jeune élève les moyens de se battre, plusieurs de ses lignes sont incroyablement similaires à ce qui est dit dans le texte source, les combinaisons de protection exposées s’inspirant également beaucoup de la façon dont elles sont décrites dans le livre.

« Paul a cliqué sur le bouton de force à sa taille, a senti le picotement de la peau froissée du champ défensif sur son front et le long de son dos, a entendu des sons externes prendre la platitude caractéristique d’un filtre de bouclier », c’est ainsi que le bouclier protecteur (ou Holtzman) est présenté dans le roman, le clip s’avérant être une démonstration sûre et précise de cet élément pris vie.

D’après le roman du même nom de 1965 de Frank Herbert, Dune projettera le public dans le futur lointain de l’humanité, alors que le duc Leto Atreides accepte la gestion de la dangereuse planète désertique Arrakis, également connue sous le nom de Dune, la seule source de la substance la plus précieuse de l’univers, « l’épice », une drogue qui prolonge la vie, fournit des niveaux de pensée surhumains et rend les voyages plus rapides que la lumière pratiques. Bien que Leto sache que l’opportunité est un piège complexe tendu par ses ennemis, il emmène sa concubine Bene Gesserit, Lady Jessica, son jeune fils et héritier Paul, et les conseillers les plus fiables d’Arrakis. Leto prend le contrôle de l’exploitation minière des épices, rendue périlleuse par la présence de vers des sables géants.

Réalisé par Denis Villeneuve avec un scénario de Jon Spaihts, Villeneuve et Eric Roth, l’adaptation très attendue a rassemblé une distribution stellaire, dont Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Stephen McKinley Henderson , Zendaya, David Dastmalchian, Chang Chen, Sharon Duncan-Brewster, Charlotte Rampling, Jason Momoa et Javier Bardem.

Brolin, qui incarne le maître d’armes de la Maison Atreides et l’un des mentors de Paul, Gurney Halleck, dans Dune, a déjà vu le film, et n’a guère pu retenir ses louanges pour la vision de Denis Villeneuve. « Ils ont projeté le film pour nous quand il a finalement été terminé », a récemment révélé l’acteur. « Et j’ai été tellement époustouflé. Je veux dire, je peux dire, je pense que je peux dire en toute sécurité que c’est un chef-d’œuvre. C’est vraiment un chef-d’œuvre cinématographique, ce qu’il a pu faire et tenir tous ces personnages et donner à tous ces personnages leur temps et le jour, mais aussi tenir l’histoire au-dessus de cela, et rendre justice à l’histoire. »

Après une série de retards, Dune, d’une durée de 155 minutes, devrait désormais faire sa première mondiale au 78e Festival international du film de Venise le 3 septembre 2021, et sortira en salles aux États-Unis en 3D le 22 octobre 2021 par Warner Bros. Des images avec une diffusion simultanée sur le service de streaming HBO Max pendant 31 jours.

Sujets : Dune