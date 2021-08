Le premier clip de Candyman et la featurette vous apprennent à ne pas jouer avec les miroirs

Le 27 août, le nouveau Candyman hantera les écrans avec la sortie de l’un des films d’horreur les plus attendus depuis des années. Ce nouveau film met en vedette Yahya Abdul-Mateen II, Teyonah Parris, Nathan Stewart-Jarrett et Colman Domingo ainsi que Tony Todd et Vanessa Estelle Williams reprenant leurs rôles du film original. Il est réalisé par Nia DaCosta, avec le producteur Jordan Peele. Découvrez les adolescents courageux et arrogants qui essaient devant le miroir dans le premier clip.

D’aussi loin que les résidents se souviennent, les projets de logements du quartier Cabrini Green de Chicago ont été terrorisés par une histoire de fantômes de bouche à oreille sur un tueur surnaturel avec un crochet pour une main, facilement convoqué par ceux qui osent répéter son nom cinq fois dans un miroir. De nos jours, une décennie après la destruction de la dernière des tours de Cabrini, l’artiste visuel Anthony McCoy (Yahya Abdul-Mateen II) et sa petite amie, la directrice de galerie Brianna Cartwright (Teyonah Parris), emménagent dans un loft de luxe à Cabrini, maintenant embourgeoisé au-delà de la reconnaissance et habité par des milléniaux mobiles vers le haut.

« Avec la carrière de peintre d’Anthony au bord du décrochage, une rencontre fortuite avec un ancien de Cabrini Green (Colman Domingo) expose Anthony à la nature tragiquement horrible de la véritable histoire derrière Bonbon. Soucieux de maintenir son statut dans le monde de l’art de Chicago, Anthony commence à explorer ces détails macabres dans son atelier comme de l’eau fraîche pour les peintures, ouvrant sans le savoir la porte à un passé complexe qui démêle sa propre raison et déclenche une vague de violence virale terrifiante qui met lui sur une trajectoire de collision avec le destin. »

En parlant de la réalisatrice Nia DaCosta, Peele a déclaré: « Je pense que ce que Nia a vraiment fait, c’est qu’elle a exploré la race à tous les niveaux, de l’inconfortable au carrément dévastateur. Et elle a gardé une histoire d’amour au centre. Une histoire d’amour tragique . Comme l’original. »

« L’original Bonbon est l’un de mes favoris. C’est un film très influent pour moi », poursuit Peele. « Principalement parce que… nous n’avions pas de Black Freddy… nous n’avions pas de Black Jason. Lorsque Bonbon est arrivé, c’était très audacieux. C’était très cathartique. Et c’était terrifiant. C’est l’un des films qui m’a dit que les Noirs peuvent être horrifiés. »

« Bonbon est une figure éternelle, et ce que nous avons fait avec cette version, c’est que nous nous sommes concentrés sur la connexion – nous avons essayé de faire ressortir la connexion avec le fait qu’il s’agit d’une épidémie de violence sur les corps noirs dans ce pays. Bonbon ne peut pas être juste au singulier, c’est un concept. C’est une histoire. C’est un croque-mitaine. Et cela signifie qu’il s’applique au-delà des limites du temps. »

Une featurette jetant un regard dans les coulisses de la fabrication de Bonbon a été libéré hier. L’écrivain et producteur Jordan Peele et l’écrivain et réalisateur Nia DaCosta discutent de la légende urbaine et du prochain film d’horreur. Puis ils laissent le Bonbon explique le reste. A voir en salles le 27 août.

