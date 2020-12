Le premier clip, affiches et photos de Chaos Walking arrivent alors que la nouvelle date de sortie est annoncée

Lionsgate a publié un nouveau clip de Tom Holland et Daisy Ridley’s Marche du chaos. Bien que ce soit certainement une bonne nouvelle pour les gens qui ont hâte de voir le film tant attendu, il y a un hic. Le studio a également annoncé qu’il repoussait à nouveau le film, ce qui le verra passer de sa date de sortie du 22 janvier au 5 mars 2021. L’annonce a été faite alors que les distributeurs cherchent à déplacer leurs films du premier trimestre 2021 au printemps, en espérant qu’un le vaccin aidera les entreprises d’ici le printemps.

Marche du chaos a connu pas mal de retards au cours des deux dernières années. Il devait initialement sortir en mars 2019, mais de longues reprises en 2018 l’ont poussé hors du domaine des possibles. Le film a reçu de mauvais scores aux tests des premiers publics, qui ont trouvé le studio retournant à la planche à dessin. Les reprises ont fini par prendre beaucoup plus de temps que prévu. Cependant, c’est ce qui se passe lorsque vous avez deux des jeunes acteurs les plus recherchés au monde dans le film. Tom Holland devait s’inquiéter de son temps en tant que Peter Parker dans l’univers cinématographique Marvel, tandis que Daisy Ridley mettait la touche finale à La montée de Skywalker.

C’est assez fou que Tom Holland et Daisy Ridley ont pu terminer le travail sur Marche du chaos, en raison de l’intensité de leurs horaires. La Hollande est restée constamment occupée depuis, même en commençant et en complétant le tant attendu Inexploré film plus tôt cette année. À partir de là, il est retourné à jouer Peter Parker pour le prochain Spider-Man 3. Holland et son équipe sont actuellement à Atlanta pour préparer la suite pour sa sortie à la fin de 2021. Espérons que, Marche du chaos sera sorti avant cette date. Quant à Ridley, elle a eu peur pendant longtemps que le téléphone ne sonne plus pour ses services après le Guerres des étoiles expérience. Heureusement, elle s’est trompée et a beaucoup de travail en cours.

Marche du chaos se déroule dans un avenir pas si lointain, suit Todd Hewitt (Tom Holland) alors qu’il découvre Viola, une fille (Daisy Ridley) qui s’écrase mystérieusement sur sa planète. Le terrain, curieusement, est complètement dépourvu de femmes, tandis que les hommes sont affectés par « le bruit » – une force qui met toutes leurs pensées en évidence. Alors que Todd promet de protéger Viola du mal, il découvre ses capacités intérieures et découvre les sombres secrets de sa planète. Dans le nouveau clip, Holland’s Hewitt rencontre Ridley’s Viola pour la première fois, ce qui ne se passe pas très bien. En fait, Hewitt n’a jamais rencontré de vraie femme auparavant. Il se termine par Viola s’enfuyant dans la forêt.

Réalisé par Doug Liman, le Chaos ambulant le scénario est de Patrick Ness et Christopher Ford, basé sur le livre The Knife of Never Letting Go de Ness. Le film est produit par Doug Davison, Allison Shearmur, Erwin Stoff et Alison Winter. Vous pouvez consulter le nouveau clip de Marche du chaos ci-dessus, grâce à la chaîne YouTube Lionsgate Movies.

