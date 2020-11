Le premier ciel nocturne de Thanksgiving: qu’est-ce que les pèlerins ont vu en levant les yeux?

À quoi ressemblait le ciel étoilé à l’occasion du tout premier Thanksgiving? Et quel était l’état de l’astronomie à l’époque? Cela peut surprendre beaucoup d’entre vous que presque tout ce que nous savons sur le premier Thanksgiving provient d’un seul rapport de témoin oculaire.

En septembre 1620, lorsque le Mayflower a finalement mis les voiles après trois tentatives avortées d’Angleterre, il y avait 102 passagers et un équipage d’environ 30 à bord. Lorsqu’ils ont atterri à Cape Cod au début de novembre, ces pèlerins ont continué leur voyage vers ce qui allait devenir Plymouth à la fin de décembre, formant finalement le premier établissement permanent d’Européens en Nouvelle-Angleterre. Malheureusement, environ la moitié des passagers qui ont fait ce voyage périlleux sur le Mayflower sont morts pendant l’hiver rigoureux de 1621. Mais ceux qui ont survécu ont réussi à conclure des traités de paix avec les tribus amérindiennes voisines et à construire une économie largement autosuffisante en cinq ans.

C’est un homme du nom d’Edward Winslow, l’un de ceux à bord du Mayflower et qui a survécu à ce premier hiver glacial, qui a écrit sur le premier Thanksgiving. Aujourd’hui, aux États-Unis, nous célébrons Thanksgiving le quatrième jeudi de novembre. Mais il y a 400 ans, le premier Thanksgiving du pèlerin a eu lieu sur un intervalle de trois jours. C’était une véritable fête considérée comme une célébration de la récolte.

Malheureusement, il existe une incertitude quant à la date exacte de cette célébration. Ironiquement, pour un événement qui est vénéré parmi les vacances annuelles d’aujourd’hui, le récit de Winslow – écrit sous la forme d’une lettre – n’a pas fourni de date précise et sa description était relativement brève, mais la plupart des sources de référence indiquent aujourd’hui qu’il s’est probablement produit entre fin septembre et mi-novembre.

William Bradford, le gouverneur de Plymouth en 1621, a également écrit de l’événement dans «Of Plymouth Plantation», sa chronique de la colonie, mais il lui a également donné une dérive relativement courte et n’a écrit sur ses souvenirs que plus de deux décennies après la fête elle-même. .

Confusion calendrique

Ajoutant à la confusion, les dates mentionnées par Bradford, ont été faites en utilisant l’ancien calendrier julien. En 1582, le pape Grégoire XIII affina mathématiquement le calendrier julien, parce que le système de calendrier julien n’avait pas parfaitement calculé les années bissextiles et avait provoqué le désynchronisation des dates du calendrier avec les événements célestes et religieux.

La différence entre les calendriers julien et grégorien s’élevait à 10 jours. La plupart du monde civilisé utilisait le calendrier grégorien, mais l’Angleterre, mécontente de l’Église de Rome, refusa de suivre le nouveau calendrier. C’est pourquoi la date à laquelle le Mayflower a finalement commencé son voyage à travers l’Atlantique a été répertoriée comme le 6 septembre « Old Style », alors que dans le calendrier grégorien, cette date est reconnue comme le 16 septembre. Ils ont touché terre le 9 novembre (Old Style ). Ce n’est que plus d’un siècle plus tard – en 1752 – que l’Angleterre (et ses colonies américaines) se convertit au calendrier grégorien.

Exploration rudimentaire

Pour ce qui est de la connaissance astronomique du pèlerin, la navigation céleste a pris la forme de la mesure de l’altitude de l’étoile du Nord, du Polaris la nuit et du soleil à midi. Incidemment, Polaris n’était pas une aussi bonne étoile polaire qu’aujourd’hui, étant à 2,8 degrés du pôle céleste en raison du vacillement de l’axe de la Terre connu sous le nom de précession (à notre époque, Polaris n’est qu’à deux tiers de degré du pôle céleste). pôle céleste).

La navigation à cette époque était pour le moins imprécise. Alors que la latitude était assez facile à déterminer par temps clair ou par temps ensoleillé, la détermination de la longitude était au mieux une estimation éclairée. Le temps orageux rencontré au cours de la seconde moitié de leur voyage de 66 jours a poussé le Mayflower hors de sa route; leur destination prévue était l’embouchure de la rivière Hudson, qui était alors considérée comme la Virginie du Nord. Mais comme nous le savons tous maintenant, ils se sont en fait retrouvés près de Cape Cod, à environ plusieurs centaines de kilomètres au nord-est.

Nous ne savons pas si quelqu’un a apporté un télescope – une invention relativement nouvelle développée par un fabricant de lunettes néerlandais une décennie auparavant.

Le ciel nocturne de novembre 1621

Étant donné que la fête de la récolte peut avoir eu lieu jusqu’à la mi-novembre, et puisque nos propres célébrations de Thanksgiving ont également lieu ce mois-là, tournons nos esprits en arrière au 5 novembre 1621 (Old Style), qui correspond au 15 novembre 1621 le notre calendrier grégorien actuel. À quoi aurait ressemblé le ciel nocturne?

Ils étaient, à bien des égards, des cieux familiers. Les constellations – les motifs que les étoiles forment dans les cieux – étaient les mêmes alors qu’aujourd’hui. Ces étoiles sont si éloignées que, bien qu’elles se déplacent dans l’espace à des vitesses mesurées en miles par seconde et bien que la plupart se déplacent dans des directions différentes, leurs mouvements ne sont pas apparents à l’œil humain, même sur une période de 400 ans.

Mais il y avait aussi des vagabonds dans le ciel: la lune et les planètes. Lors de cette nuit choisie, dès que l’obscurité est tombée, une belle vue attendait ceux qui regardaient bas vers le sud-ouest. Là, nous aurions vu un mince ruban de croissant de lune et planant de quelques degrés en bas à gauche serait l’éblouissante «étoile du soir», la planète Vénus. Les deux auraient été en vue pendant quelques heures après le coucher du soleil.

Après avoir quitté le ciel, nous pourrions chercher Mars, brillant d’une teinte jaune-orange contre les étoiles sombres de la constellation du Capricorne, la chèvre de mer. Mars s’est couché dans le sud-ouest à la mi-soirée, vers 21 heures, heure locale. Pendant ce temps, deux autres planètes montaient dans le ciel est-nord-est pour prendre sa place. Les deux sont dans la constellation des Gémeaux, les jumeaux. Vient d’abord Jupiter, suivi de Saturne; rappelle ce qui se passe dans notre ciel du soir actuel de 2020 avec les deux planètes évidentes après le coucher du soleil dans notre ciel sud-ouest.

En 1621, ces deux luminaires lumineux se mêlaient aux étoiles brillantes de la saison hivernale imminente, dirigées par Orion, le chasseur. En tout, cela aurait été une scène céleste glorieuse pour tous les pèlerins qui ont regardé vers le ciel pendant ce premier Thanksgiving.

Regard en arrière dans le temps

Nous voyons de nombreuses étoiles à la lumière qui ont commencé son immense voyage avant la naissance de notre pays. Y a-t-il des étoiles à seulement 400 années-lumière? En raison de la difficulté à mesurer les parallaxes (les positions changeantes des objets distants lorsqu’ils sont vus de la Terre), les astronomes ne peuvent pas déterminer ces distances avec une précision d’une année-lumière. Cependant, le «Manuel de l’observateur» 2020 de la Société royale d’astronomie du Canada, dans son tableau des 288 étoiles les plus brillantes, en énumère deux qui sont au-dessus de l’horizon les soirs de novembre à 400 années-lumière: Algenib de troisième magnitude, l’étoile en le coin inférieur gauche de la grande place de Pégase, et Almach de seconde grandeur, au bout de la chaîne d’étoiles marquant la constellation d’Andromède, la princesse. Si vous voyez l’une de ces étoiles lors de votre prochaine nuit claire, gardez à l’esprit que vous regardez la lumière qui a commencé son voyage vers la Terre à peu près au même moment où les premiers pèlerins arrivaient dans ce que nous appelons maintenant l’État du Massachusetts.

