Le premier câble sous-marin de Google qui reliera l’Espagne aux États-Unis arrivera en 2022 pour améliorer le réseau de fibre optique

Nous sommes connectés par le fond sous-marin. 98% du trafic Internet international circule via des câbles à fibres optiques sous-marins et Google est le premier fournisseur mondial, avec 14 gros câbles et plus de 112 000 kilomètres sous l’eau. Désormais, le géant nord-américain annonce un nouveau câble transocéanique: Grace Hopper, la première à relier l’Espagne aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Le nouveau câble sous-marin traversera plus de 6000 kilomètres pour relier Shirley, dans l’état de New York avec Bilbao en Espagne et Bude au Royaume-Uni. Ce projet cherchera à améliorer l’infrastructure réseau de notre pays, à partir de 2022, date à laquelle Google s’attend à ce que ce câble soit prêt.

Google se tourne vers l’Espagne pour son dernier câble sous-marin

Grace Hopper, en l’honneur de la pionnière Grace Brewster Murray Hopper, qui a développé le premier compilateur pour un langage de programmation, sera le nouveau câble Google, qui rejoindra d’autres comme Curie, Dunant ou Equiano, reliant ce dernier au Portugal avec le continent. Africain. Cette fois, l’Espagne a été choisie pour relier l’infrastructure de fibre optique.

Le câble sera la première route reliant directement l’Espagne aux États-Unis et le premier câble depuis 2003 lancé entre le Royaume-Uni et les États-Unis. Selon l’entreprise elle-même, le câble sous-marin servira à améliorer les services de Google dans le cloud e intégrer l’amélioration de Madrid dans son infrastructure; une région pertinente pour l’entreprise car elle deviendra la prochaine région Google Cloud suite à une alliance avec Telefónica.

Équipé de 16 paires de fibres, le nouveau câble représente une «mise à niveau significative de l’infrastructure Internet qui relie actuellement les États-Unis et l’Europe». Ce n’est pas la première entreprise à annoncer un tel câble. En 2017, Facebook et Microsoft ont connecté MAREA, un câble sous-marin en fibre optique entre Sopela (Vizcaya) et Virginia Beach avec 8 paires de fibre.

Le contrat de construction du câble a déjà été signé avec le fournisseur américain SubCom et a été établi 2022 comme date de fin.

Le nouveau câble sous-marin aura commutation par fibre optique, une nouvelle technologie qui promet d’améliorer la fiabilité en cas de panne. Grace Hopper sera la première à sortir ce système et de Google, ils espèrent continuer à l’utiliser à l’avenir.

