Le premier aperçu pratique de Disney Dreamlight Valley

Animal Crossing : New Horizons était le jeu le plus populaire au monde en mars 2020 car il est sorti à un moment où les joueurs voulaient simplement un endroit où exister alors qu’ils ne pouvaient pas le faire dans le monde réel. Deux ans plus tard, Disney Dreamlight Valley cherche à capturer la même joie, mais plutôt que d’avoir des habitants qui ressemblent à des animaux vivant sur votre île, elle possède certains des personnages Disney les plus adorés et les plus reconnaissables de tous les temps. Même si sur la base de mon jeu jusqu’à présent, le composant de simulation de vie de Disney Dreamlight Valley est en deçà de jeux comme Animal Crossing et Stardew Valley, son charme m’a capturé et a montré qu’il est amusant de faire ce qui semble impossible.

Je n’avais jamais imaginé que Disney Dreamlight Valley me rappellerait autant Kingdom Hearts quand je l’ai lancé pour la première fois (plus à ce sujet plus tard), mais nous y sommes. L’histoire commence avec votre personnage ambigu abandonné sur une île sinistre sans savoir ce qui se passe. Merlin, de The Sword in the Stone, vous salue tout de suite, bien qu’il soit triste du peu d’assistance. Il s’avère que tout le monde dans le royaume de Disney souffre d’une condition connue sous le nom de « l’oubli », ce qui signifie en fait qu’ils ont tout oublié. Même si certaines personnes pourraient être déçues que ces personnes ne soient pas au courant de l’arrière-plan que nous connaissons tous, je pense que c’est la méthode la plus efficace pour présenter des personnages bien connus tout en permettant au joueur d’avoir une connexion avec eux sur leur termes.

Avec le peu de progrès que j’ai fait pour cet aperçu, c’est à peu près tout ce que l’histoire a obtenu, mais c’est suffisant pour m’intéresser. Tout le monde a perdu ses souvenirs, et il est de votre responsabilité de les aider à les retrouver tout en leur créant une nouvelle maison. En tout cas, je ne joue pas à ce genre de jeux pour la narration, et Disney Dreamlight Valley réussit dans cet environnement. Je voulais être placé sur une île négligée qui avait besoin de mes soins avec des habitants semi-vanillés pour nouer des relations, tout comme dans Animal Crossing, et c’est précisément ce que j’ai eu.

La première chose que vous remarquerez lorsque vous serez enfin autorisé à commencer à explorer, c’est à quel point votre île est chaotique – et je la préfère ainsi. Être obligé de passer les premières heures à nettoyer ma nouvelle maison virtuelle m’a appris tout ce que j’avais besoin de savoir sur ce domaine. Connaître les emplacements et les points de repère de votre nouvelle maison virtuelle est essentiel pour vous y attacher. J’ai nettoyé quelques Night Thorns (la plante qui a fait tout oublier à tout le monde), j’ai aidé Goofy à réparer son stand de semences et j’ai même construit un magasin pour Scrooge McDuck pendant cette période. J’ai aussi eu l’occasion de produire des récoltes, de cuisiner, d’exploiter et de creuser. Tout est ici, seulement avec une belle touche Disney.