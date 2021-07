Le premier aperçu et la date de sortie de la notice rouge révélés par The Rock

Dwayne Johnson a annoncé la date de sortie du 12 novembre pour le nouveau film Nexflix Avis rouge, dans lequel il joue avec Ryan Reynolds et Gal Gadot dans ce qu’il a appelé « le plus gros investissement de tous les temps » par la plateforme de streaming. Si l’on en croit les rapports précédents, il n’exagère pas non plus.

Johnson lui-même a été payé au moins 20 millions de dollars pour la première fois, tandis que la co-star Gal Gadot a également récolté ce montant, faisant d’elle la troisième actrice la mieux payée au monde. Bien que Reynolds ait été ajouté à la distribution plus tard, il ne serait pas trop difficile de s’attendre à ce que son salaire soit quelque part dans la même zone. Dans la nouvelle annonce, Dwayne Johnson avait ceci à dire.

« Mesdames et messieurs @Netflix, le plus grand film de tous les temps #REDNOTICE sortira dans vos salons du monde entier le 12 NOVEMBRE Le meilleur profiler du FBI. Le voleur d’art le plus recherché au monde. Et le plus grand escroc que le monde n’ait jamais vu. Merci à mes partenaires chez @Netflix pour la confiance et la vision de s’engager dans leur plus gros investissement de tous les temps. »

» Merci à mon bon ami et créateur, scénariste et réalisateur de #RedNotice @rawsonthurber. Et surtout, MERCI aux plus de 205 millions d’abonnés Netflix qui font déjà de #RedNotice le film le plus attendu de la plateforme en 2021 ! C’est mon premier film en streaming de ma carrière et je voulais le rendre grand et spécial pour tous les fans du monde entier. Celui-ci est pour vous tous et je vous verrai en novembre ! »

Le post sur Instagram est venu avec un premier cliché officiel des trois étoiles ensemble, avec Gal Gadot dans une superbe robe rouge, jambes nues et flanquée des deux hommes de tête frottés en smoking complet au milieu de nombreuses vitrines contenant des bijoux très chers. Cela ressemble certainement à 200 millions de dollars, ce qui serait plutôt approprié étant donné que l’on pense que c’est le total.

La prémisse du film se lit comme suit : « Un Interpol a publié Avis rouge est une alerte mondiale pour chasser et capturer les plus recherchés au monde. Mais lorsqu’un cambriolage audacieux réunit le meilleur profileur du FBI (Johnson) et deux criminels rivaux (Gadot, Reynolds), on ne sait pas ce qui va se passer. »

Avec la puissance de ses trois pistes, il ne fait aucun doute que Netflix se dirige vers un retour énorme sur l’argent qu’ils ont investi dans Dwayne Johnson, Gal Gadot et Ryan Reynolds pour faire l’affaire. Avec tous les trois ayant une grande présence sur les réseaux sociaux, le battage médiatique ne manquera pas à propos de Red Notice lorsque nous nous rapprocherons de sa date de sortie en novembre. Netflix a actuellement celui de Zack Snyder Armée des morts le nombre de téléspectateurs est élevé, mais il est probable qu’il y ait une forte concurrence pour les chiffres d’audience record de la plate-forme.

Les trois acteurs ont récemment fait la promotion de leurs nouveaux rôles actuels sur leurs comptes Twitter et Instagram. Johnson a donné des mises à jour menant à la dernière semaine de tournage sur Adam noir. Reynolds taquine son prochain film musical Fougueux, qui le voit apparaître aux côtés de Will Ferrell dans une nouvelle version de Un chant de noel. Gal Gadot a gardé les choses à un niveau plus personnel, avec sa récente annonce de la naissance de sa nouvelle petite fille. Nous pouvons tous nous réjouir de voir Avis rouge quand il arrivera sur Netflix en novembre.

Sujets : Notice rouge, Netflix, Streaming