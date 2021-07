Le premier aperçu du remake du massacre de la soirée pyjama donne au classique Slasher une touche contemporaine

Classique culte de l’horreur Le massacre de la soirée pyjama est sorti en 1982. Et même s’il n’alignait pas exactement les nominations aux Oscars, il correspondait parfaitement à l’engouement pour le slasher à l’époque. Ce qui comprenait également d’autres films de bain de sang tels que vendredi 13, Noël noir, Halloween et plus. Maintenant SyFy et Shout ! Les studios préparent leur propre interprétation réinventée du gorefest d’Amy Holden-Jones, et nous avons votre premier aperçu.

La refonte de l’horreur fera ses débuts au Marché du film de Cannes et a donc eu son premier look publié à l’avance sous la forme d’une photo des participants supposés de cette soirée pyjama particulière regardant par une fenêtre. Nous ne pouvons que supposer que cela va voir une silhouette sombre se cacher à l’extérieur en attendant de mettre en lumière la partie massacre du titre.

Tout comme l’original, la nouvelle itération du film est écrite et réalisée par des femmes, le scénario produit par Suzanne Keilly étant réalisé par Danishka Esterhazy, qui a de nombreuses expériences dans le domaine de l’horreur, y compris le complètement fou Banana Splits Film. Keilly a également eu sa part d’expérience dans des sorties d’horreur sombres et sanglantes telles que des épisodes de Ash contre Evil Dead et Nonne guerrière. Pour ceux qui se souviennent de l’original Massacre de la soirée pyjama, l’expérience précédente de ces deux-là devient encore plus pertinente lorsque l’on considère qu’il s’agissait davantage d’une parodie du genre slasher que d’un film « sérieux ».

Tandis que le Remake du massacre de la soirée pyjama a déjà installé sa première sur SyFy aux États-Unis, son tour au Marché du Film de Cannes est de sécuriser la distribution internationale. L’image du film a été publiée dans le cadre de la promotion du film lors de l’événement, qui se déroulera de demain au 15 juillet, et, espérons-le, contribuera un peu à susciter un certain intérêt pour s’assurer que le film est vu en dehors des États-Unis. . Le film devrait actuellement sortir sur SyFY pendant leurs 31 jours d’Halloween même, comme le laisse entendre le synopsis officiel.

Cette description officielle se lit comme suit : « Une nouvelle réimagination contemporaine pleine de rebondissements du classique culte du slasher de 1982 juste à temps pour Halloween. Une soirée pyjama se transforme en bain de sang, alors qu’un tueur en série psychotique brandissant une perceuse électrique perturbe le plaisir. »

Le film pourrait arriver juste au bon moment pour tirer parti de la recrudescence des films et séries d’horreur qui sortent en ce moment. Avec des gens comme La conjuration : le diable m’a fait le faire et Un endroit calme, partie II apportant certaines des meilleures recettes de cinéma post-pandémique des deux derniers mois, Netflix publiant leur Rue de la peur trilogie et redémarrages de films sanglants tels que Bonbon et Hellraiser à venir ou en préparation, l’horreur est de retour en force. Le genre slasher a également été incorporé dans l’un des histoire d’horreur américaineles dernières saisons de , qui ont impitoyablement envoyé le slasher à l’apogée des années 80 tout en le prenant très au sérieux dans le processus.

Nous devrons attendre un peu plus longtemps pour une bande-annonce, mais avec une première qui semble arriver dans quelques mois à peine, l’attente ne sera sûrement pas longue jusqu’à ce que nous obtenions notre premier aperçu de ce qui va arriver.

