Le premier aperçu du fichier Ipcress présente Joe Cole en tant qu’espion britannique emblématique Harry Palmer

Nous avons maintenant notre premier regard sur Gangs de Londres La star Joe Cole dans le rôle de l’espion britannique emblématique Harry Palmer dans le prochain remake d’ITV du classique de 1965 Michael Caine, Le fichier Ipcress. Arborant les mêmes lunettes à monture épaisse et une coupe splendide que l’original, la prochaine mise à jour de Le fichier Ipcress est en cours d’adaptation pour le petit écran dans cette nouvelle série en six épisodes, qui suivra Palmer, un sergent de l’armée entrepreneuriale dans le Berlin d’après-guerre, qui est entraîné dans une vie d’espionnage lorsque la loi rattrape sa vie de crime. Il a eu la chance de changer sa vie par les services secrets, avec le fichier Ipcress son premier emploi.

Le tournage commence sur le thriller d’espionnage de la série à indice d’octane élevé, The Ipcress File. Écrit par John Hodge, gagnant de la Bafta, réalisé par James Watkins, lauréat d’un Emmy. Avec Joe Cole, en tant qu’espion emblématique Harry Palmer, et Lucy Boynton et Tom Hollander. Détails … https://t.co/TCUU7MhRr3pic.twitter.com/mYxXEPgcvS – Centre de presse ITV (@itvpresscentre) 10 mars 2021

L’espion pimpant joué par Joe Cole sera rejoint dans la série par Rhapsodie bohémienne l’actrice Lucy Boynton et Orgueil et préjugés et Dans la boucle star Tom Hollander, qui joue le major Dalby, le gestionnaire de Harry. Ashley Thomas (Bleu NYPD, Top Boy, La nuit de) jouera également le rôle de Maddox, aux côtés de Joshua James (Heure la plus sombre, Industrie, La vie) comme Chico, David Dencik (Haut du lac, Tchernobyl) en tant que Colonel Stok et Tom Vaughan-Lawlor (Avengers: Fin de partie, Avengers: guerre à l’infini) comme Cathcart.

La prise en série Le fichier Ipcress est en cours d’écriture par le scribe de Trainspotting John Hodge, qui prévoit d’intégrer de nombreux idéaux modernes et événements actuels dans l’ancien monde de l’espionnage. « C’est une merveilleuse opportunité de vivre à une époque où le monde d’après-guerre se transformait en notre mode de vie actuel, où la mobilité sociale, les droits civils et le féminisme moderne se frayaient un chemin dans la conscience publique, et tout cela se passait avec le monde divisé en deux et les deux moitiés menaçant de faire sauter le tout haut, « a déclaré Hodge à propos de son approche de Le fichier Ipcress mettre à jour.

Polly Hill, responsable du drame d’ITV, a également commenté la prochaine adaptation, louant le talent de Peaky Blinders star Joe Cole et sa capacité à jouer le rôle de Harry Palmer est propre. « Je suis ravi d’apporter la brillante adaptation de John Hodge d’un roman aussi emblématique à ITV », a déclaré Hill. « Harry Palmer est un rôle incroyable et cela aurait été impossible sans le bon acteur, nous sommes donc tous ravis que Joe Cole assume le rôle. Le talent à l’écran et hors écran signifie que ce sera un régal pour le public en ce qui concerne ITV. «

Réaliser les six épisodes de Le fichier Ipcress est James Watkins, dont les crédits précédents incluent les goûts de McMafia, Miroir noir, et La femme en noir.

Réalisé par Sidney J.Furie et avec Michael Caine dans le rôle de Palmer, l’original Le fichier Ipcress était basé sur le roman de Len Deighton Le fichier IPCRESS et est maintenant considéré comme un classique du cinéma. L’histoire suit Harry Palmer, un espion britannique insubordonné chargé d’enquêter sur les enlèvements et les réapparitions soumises au lavage de cerveau de scientifiques de haut niveau, dont le Dr Radcliffe, interprété par Aubrey Richards. Cherchant une occasion de réparer les torts passés, Palmer se fraye un chemin à travers les criminels, les agents secrets et ses supérieurs lorsqu’il découvre une mystérieuse cassette audio intitulée « IPCRESS », une preuve discrète, mais inquiétante, qui, selon lui, pourrait être liée au lavage de cerveau.

Le fichier Ipcress devrait être diffusé sur la chaîne britannique ITV et sera probablement ensuite disponible en streaming. Cela nous vient d’ITV.

Sujets: Le fichier Ipcress