Le premier aperçu de Ouija Shark 2 arrive alors que le tournage commence

Après Requin Ouija a fait sensation auprès des fans de requins du film B il y a un peu plus d’un an, Wild Eye Releasing a annoncé que la suite officielle est actuellement en tournage et que la photographie principale sera terminée cette année. Wild Eye Releasing a publié quelques captures d’écran du film pour aiguiser l’appétit des fans.

Une équipe entre Wild Eye Releasing et Survival Zombie Films, Requin Ouija 2 verra le favori des fans John Migliore du premier film faire revivre son père Anthony, un chasseur de requins lanceur de boucliers, tout en prenant en charge les fonctions de réalisation du film. Kylie Gough (comme Illyana) et Simon Wheeldon (comme Caldura) reprennent également leurs rôles du film original. Deborah Jayne Reilly Smith apparaît comme un nouveau personnage mystérieux nommé Cressida. Mike Trebilcock et Semetary Spawn fourniront la partition dramatique du film ainsi que de nouvelles chansons pour le film.

Le film regorge d’effets spéciaux d’action de requin et promet d’offrir aux fans encore plus d’étrangeté bizarre et interdimensionnelle que le premier film. Migliore a également écrit le script de la suite. Ses projets précédents incluent la réalisation Créature de Cannibal Creek, à propos d’un groupe de cannibales à sang froid qui gardent les gens dans des cages jusqu’à ce qu’ils soient prêts à être massacrés. L’un des captifs s’échappe, mais meurt dans la forêt environnante. La nature prend bientôt la main, ressuscitant l’ancien captif et le transformant en une bête en maraude.

Également Exorcisme des morts, qui est l’histoire de Candace, une jeune femme profondément troublée qui est possédée par un démon ambitieux. Sa famille a essayé toutes les méthodes conventionnelles pour la guérir, mais la médecine et la psychologie ont échoué. En dernier recours, ils demandent l’aide de l’église. Ils ignorent que le prêtre qui arrive pour gérer la situation a ses propres sombres secrets

Rencontres Poltergeist concerne un groupe douteux d’enquêteurs paranormaux avec leur propre websérie qui reçoivent l’offre d’une vie : rester une nuit dans une maison potentiellement hantée pour une grosse somme d’argent. Qu’est ce qui pourrait aller mal? Cela semble être de l’argent facile pour Anton, chef d’équipe du groupe, et en privé, un incroyant au surnaturel. Mick, Roach et Terrance sont tous des enquêteurs qui prennent toute la situation beaucoup trop à la légère au début, avant que tout ce qu’ils croient ne change. En cette nuit fatidique, ils apprennent que tout est amusant et ludique jusqu’à ce que les choses deviennent réelles.

Migliore est enthousiasmé par son Requin Ouija suite, en disant : « Le monde de Requin Ouija est imprégné à la fois de fantaisie et d’occulte, rendant presque tout possible. J’ai hâte de vous offrir plus que quelques surprises. « . Le premier opus raconte l’histoire d’un groupe d’adolescentes qui invoquent un ancien requin mangeur d’hommes après avoir joué avec un esprit board qui s’échoue sur la plage. Un spécialiste de l’occultisme doit entrez dans le royaume des requins pour débarrasser ce monde du fantôme d’esprit mortel une fois pour toutes.

Requin Ouija 2 est le titre de travail. Il met en vedette John Migliore dans Anthony, Deborah Jayne Reilly Smith dans Cressida, Kylie Gough dans Illyana Simon Wheeldon dans Caldura. Aucune date de sortie n’a été définie.

Sujets : Requin Ouija