Le premier aperçu de La tragédie de Macbeth de Joel Coen révèle Denzel Washington et Frances McDormand

Une nouvelle version de la tragédie de Shakespeare sortira bientôt de l’esprit de Joel Coen. La première image de ce film, La tragédie de Macbeth, présente Denzel Washington et Frances McDormand comme couple central, MacBeth et Lady MacBeth. L’image accompagne l’annonce que le film de Coen sera en tête d’affiche de la soirée d’ouverture du Festival du film de New York. Ce sera également la première mondiale de ce film. Le festival a lieu du 24 septembre au 24 octobre. 10 et proposera un format hybride de projections en personne, en extérieur et virtuelles, tout en respectant les derniers protocoles de santé et de sécurité.

« Le New York Film Festival est un endroit où je regarde des films en tant que spectateur et je les montre en tant que cinéaste depuis près de 50 ans », Joël Coen a déclaré dans un communiqué officiel. « »C’est un vrai privilège et un plaisir d’ouvrir le Festival cette année avec ‘The Tragedy of Macbeth.' »

L’annonce de Film at Lincoln Center (FLC) suggère que l’interprétation de Coen est tout à fait unique et que cette « visualisation audacieusement inventive de The Scottish Play est un film angoissé qui regarde, bouche bée, un monde douloureux défait par la cupidité aveugle et l’ambition irréfléchie ».

Dans des performances méticuleusement las du monde, un étonnamment vers l’intérieur Denzel Washington est l’homme qui serait roi, et une Frances McDormand sans effort machiavélique est sa Dame, un couple poussé à l’assassinat politique – et dérangé par la culpabilité – après les pronostics rusés d’un trio de « soeurs étranges » (une habitation physique virtuose de Kathryn Hunter ). Bien qu’il fasse écho aux conceptions visuelles rébarbatives – et aux proportions – des adaptations classiques de Shakespeare de Laurence Olivier dans les années 1940, ainsi qu’à la folie médiévale sanglante du « Trône de sang » de Kurosawa, le récit sonore et furieux de Coen est entièrement le sien – et sans aucun doute l’un notre moment, une description effrayante de l’accaparement du pouvoir politique amoral qui, comme son héros, fonce impitoyablement dans l’enfer. »

En plus de Françoise McDormand, Washington et Hunter, le casting est également rejoint par Harry Melling, Brendan Gleeson, Corey Hawkins et Ralph Ineson. Cette description suggère que le nouveau film suivra les événements de MacBeth, mais aura également la vision unique de Coen.

Eugene Hernandez, directeur de la NYFF, a déclaré dans un communiqué : « Nous avons hâte d’accueillir le public du New York Film Festival au Lincoln Center cet automne, et quelle façon de le faire ! Avec Joel Coen, Frances McDormand, Denzel Washington , et nos amis d’Apple et A24 lors de la soirée d’ouverture à l’Alice Tully Hall, nous préparons le terrain pour un retour mémorable à nos racines. L’année dernière a été une édition profondément significative du NYFF ; notre festival s’est rendu à Brooklyn, Queens, Bronx , et dans tout le pays via notre cinéma virtuel. Cette année, nous sommes de retour dans notre maison de l’Upper West Side, mais vous nous trouverez également en train d’explorer de nouveaux lieux et de nouvelles façons de communiquer avec les cinéphiles en personne, à l’extérieur et en ligne – restez à l’écoute ! «

Les laissez-passer pour le festival sont maintenant disponibles avec le tarif Early Bird jusqu’au 30 juillet. Après cela, les billets seront mis en vente pour le grand public le mardi 7 septembre. La tragédie de MacBeth, il devrait sortir en salles plus tard cette année après sa première mondiale au NYFF, mais aucune date de sortie officielle n’est confirmée.

Sujets : Macbeth, Apple TV Plus