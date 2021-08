Le Seigneur des Anneaux, la série arrive sur Amazon Prime : Une première image et une date de sortie annoncée

Le Seigneur des Anneaux sortira sur le petit écran à l’automne 2022. Actuellement en développement chez Amazon Studios, la prochaine série sera officiellement diffusée sur Amazon Prime le vendredi 2 septembre 2022, diffusée dans 240 territoires à travers le monde. Jusque là, on ne savait pas quand la série serait diffusée en raison de la pandémie affectant la production, mais les fans ont maintenant une date à mettre au tableau pour la série Le Seigneur des Anneaux sur Amazon.

On September 2, 2022, a new journey begins. pic.twitter.com/9tnR7WqDoA — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) August 2, 2021

De plus, une première photo officielle a également été dévoilée par Amazon. L’image proviendrait du premier épisode de la série, mais aucun détail n’a été fourni sur l’acteur ou le personnage présenté au premier plan. Nous avons également un aperçu du monde impressionnant qui sera exploré dans la série, qui a coûté à Amazon environ 465 millions de dollars à produire pour la seule première saison. Le Seigneur des Anneaux est la série télévisée la plus chère de tous les temps. Malgré les coûts, Amazon s’est déjà engagé sur plusieurs saisons.

« Comme le dit Bilbo, ‘Maintenant, je pense que je suis tout à fait prêt pour un autre voyage' », ont déclaré les showrunners JD Payne et Patrick McKay dans un communiqué. « Vivre et respirer la Terre du Milieu ces nombreux mois a été l’aventure d’une vie. Nous avons hâte que les fans aient la chance de le faire aussi. »

« Je ne saurais trop exprimer à quel point nous sommes tous excités d’emmener notre public mondial dans un nouveau voyage épique à travers la Terre du Milieu ! » a ajouté Jennifer Salke, Cheffe d’Amazon Studios.

« Nos talentueux producteurs, acteurs, créatifs et équipes de production ont travaillé sans relâche en Nouvelle-Zélande pour donner vie à cette vision indicible et impressionnante. »

On retrouve au casting de Le Seigneur des Anneaux : Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Leon Wadham, Benjamin Walker, Daniel Weyman et Sara Zwangobani.

On peut lire dans la description officielle de la série : « Le Seigneur des Anneaux présente pour la toute première fois sur les écrans les légendes héroïques du légendaire Second Âge de l’histoire de la Terre du Milieu. Ce drame épique se déroule des milliers d’années avant les événements de JRR Tolkien Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux, et ramènera les téléspectateurs à une époque où de grandes puissances ont été forgées, des royaumes sont devenus glorieux et sont tombés en ruine, des héros improbables ont été testés, l’espoir ne tient qu’aux fils les plus fins, et le plus grand méchant jamais sorti de la plume de Tolkien a menacé de couvrir tout le monde dans les ténèbres.

Commençant à une époque de paix relative, la série suit un ensemble de personnages, à la fois familiers et nouveaux, alors qu’ils affrontent l’émergence tant redoutée du mal sur la Terre du Milieu. Des profondeurs les plus sombres des Monts Brumeux, aux forêts majestueuses de la capitale des elfes de Lindon, au royaume insulaire à couper le souffle de Númenor, aux confins de la carte, ces royaumes et personnages se tailleront des héritages qui perdureront longtemps après ils sont partis. »

Le Seigneur des Anneaux sera présenté en première sur Amazon Prime Video le vendredi 2 septembre 2022.