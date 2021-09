Le premier aperçu de la série HBO The Last of Us révèle Pedro Pascal et Bella Ramsey dans le rôle de Joel & Ellie

Nous avons notre premier regard sur Le dernier d’entre nous, la prochaine série de HBO basée sur le jeu vidéo populaire. Mettant en vedette Pedro Pascal dans le rôle de Joel et Bella Ramsey dans le rôle d’Ellie, une nouvelle image publiée révèle les deux personnages en vue d’un avion abattu au sommet d’une colline. Nous ne pouvons les voir que de dos, mais regarder par-dessus leurs épaules rappelle un peu le jeu vidéo à la troisième personne. Découvrez-le ci-dessous.

Comme le jeu PlayStation original, Le dernier d’entre nous se déroule 20 ans après qu’un champignon mortel a ravagé la planète, transformant les humains en mutants ressemblant à des zombies. Joel, un contrebandier et un survivant endurci, est chargé de faire passer l’adolescente Ellie en contrebande à travers les États-Unis post-apocalyptiques, mais il en vient à compter sur elle autant qu’elle compte sur lui pour sa survie. À la fois déchirant et déchirant, le matériel source était mûr pour une adaptation en série à gros budget, et HBO a clairement vu le potentiel après avoir remarqué le succès retentissant du jeu.

Tandis que Pierre Pascal est surtout connu à ce stade pour son rôle principal dans Le Mandalorien, son casting sur Game of Thrones l’unira à un autre alun de cette série HBO. Pascal a joué Oberyn Martell sur Game of Thrones, un homme qui a connu une fin horrible aux mains de The Mountain dans l’une des morts les plus brutales de la série. Bella Ramsey, qui joue Ellie sur Le dernier d’entre nous, a également joué dans Game of Thrones en tant que personnage vedette Lyanna Mormont. Les deux personnages n’ont jamais partagé l’écran car Oberyn est décédé avant l’introduction de Lyanna.

Il a également été annoncé que Gabriel Luna co-stars dans Le dernier d’entre nous comme Tommy, le frère cadet de Joel. Une photo de Luna et Pascal sur le tournage a déjà été publiée, et Nico Parker apparaît également sur l’image en tant que fille de Joel. Les trois se préparaient probablement à tourner une scène de flashback, car la scène d’ouverture du jeu vidéo original implique les trois personnages au début de l’épidémie.

Merle Dandridge joue également dans Le dernier d’entre nous comme Marlene, chef du mouvement de résistance connu sous le nom de Lucioles. Elle reprend ce rôle du jeu vidéo original. Jeffrey Pierce, qui a joué Tommy dans le jeu, est également confirmé pour le casting, en tant que personnage original Perry; Anna Torv dans le rôle de Tess, la partenaire de contrebande de Joel ; Murray Bartlett dans le rôle de Frank, un survivaliste ; et Con O’Neill dans le rôle de Bill, un autre survivant qui vit avec Frank.

Le scénariste-réalisateur du jeu original Neil Druckmann a développé Le dernier d’entre nous pour HBO avec Craig Mazin. Les deux ont également écrit la première saison de dix épisodes avec Kantemir Balagov réalisant l’épisode pilote. Le compositeur du jeu original Gustavo Santaolalla compose également la partition de la série.

La première saison de Le dernier d’entre nous devrait faire ses débuts en 2022, mais HBO n’a pas annoncé de date officielle pour le moment. Il y a beaucoup d’argent investi dans le projet, ce qui en fait la plus grande production télévisuelle de l’histoire canadienne, car HBO semble espérer que ce sera le prochain succès comme Game of Thrones. Il est prévu que la série dure plusieurs saisons, et même s’il reste à voir comment se déroulera la saison 1, la première photo semble prometteuse.

