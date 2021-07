Le premier aperçu de la série Hawkeye Disney + arrive, la date de sortie de novembre est annoncée

Disney et Marvel avaient promis cette nouvelle série MCU Oeil de faucon arriverait plus tard cette année, et maintenant nous savons exactement quand. Divertissement hebdomadaire a révélé la date de première du 24 novembre avec leur première image exclusive de la série, qui met en vedette Jeremy Renner dans le rôle de Avenger Clint Barton, rejoint par sa protégée Kate Bishop. La majeure partie de l’intrigue est sous la garde lourde habituelle, mais la nouvelle image nous donne un aperçu des deux pistes en action pour la première fois.

Oeil de faucon sera la quatrième série d’action en direct à être diffusée sur Disney +, faisant suite à la série record de Loki, Marvel Studios espère vraiment que leur dernière entreprise fera son chemin. La première image montre Clint et Kate en conversation, avec des arcs, des flèches et une cible en arrière-plan, suggérant que la scène est celle de Kate entraînée par Clint pour améliorer ses compétences en tir à l’arc. C’est une dynamique que de nombreux fans de Marvel ont hâte de voir se développer à l’écran, et que Renner était heureux de taquiner lorsqu’il a parlé à EW de la série.

Jérémy Renner a dit à EW : « [Kate is] une enfant de 22 ans et elle est une grande fan de Hawkeye. Elle a une manière merveilleusement ennuyeuse et tout aussi charmante à son sujet, parce qu’elle est une fangirl de Hawkeye. La relation se développe à partir de cela, mais le plus gros problème pour Clint est Kate Bishop et l’assaut de problèmes qu’elle apporte dans sa vie. »

Il a poursuivi en discutant de l’accueil Hailee Steinfeld dans le giron de Marvel, « Cela a toujours été mon rôle. En dehors d’agir dans le truc, je la protégeais et je lui donnais les CliffsNotes sur la façon dont ça se passe avec ce genre de cinéma: écran vert, vie de super-héros, tout ça. Je viens de Je voulais la protéger, parce qu’il y a beaucoup de choses physiques. C’est une merveilleuse actrice, une merveilleuse humaine, et j’ai hâte de voir tout ce qu’elle est capable de faire. »

Bien qu’il y ait eu peu de mots officiels sur ce que nous pouvons attendre de Oeil de faucon à ce stade, il y a eu un certain nombre de choses taquinées ces derniers mois qui suggèrent qu’un autre spectacle Marvel intrigant et bien entrelacé est sur les cartes. Renner lui-même a suggéré que la série séparerait le temps de Clint Barton en tant que Ronan, ce qui n’a été évoqué que dans Avengers : Fin de partie, et faire ce que beaucoup de séries Marvel précédentes ont fait jusqu’à présent pour combler certaines des lacunes dans les personnages qui ne pouvaient pas être complètement développées dans les films.

On sait aussi que Florence Pugh la reprendra Veuve noire rôle de Yelena Belova, et comme on l’a vu dans la scène post-crédit de la dernière course de Scarlet Johansson en tant que Natasha Romanoff, Yelena a été mise sur une route pour se venger de Barton pour avoir permis à sa sœur de mourir dans Fin du jeu. En plus de cela, l’histoire verra en partie Barton entraîner Kate Bishop dans la perspective qu’elle prenne le relais de Hawkeye, et la série co-vedette Vera Farmiga et Tony Dalton, qui incarne l’ancien mentor de Barton, Jack Duquesne.

Alors que tous les regards sont actuellement tournés vers l’arrivée imminente de Et qu’est-ce qui se passerait si…? sur Disney+ et Shang Chi et la légende des dix anneaux au cinéma en septembre, l’attention se tournera bientôt vers Éternels et Oeil de faucon alors que nous nous dirigeons vers les nuits froides de l’hiver.

Sujets : Hawkeye, Disney Plus