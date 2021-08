Le premier aperçu de la saison 3 de Doom Patrol révélé

KAPRIOL Chaussures de sécurité hautes PATROL marron KAPRIOL S3, SRC - Pointure: 43

Chaussures de sécurité hautes PATROL marron. Robuste croûte chamoisée et semelle en polyuréthane avec de profondes rainures. Chaussure indiquée pour toutes les saisons et pour de multiples emplois. Caratéristiques techniques : - Tige en croûte chamoisée avec des inserts synthétiques anti-déchirure - Embout de sécurité en acier qui assure la protection totale du pied en cas de chute d'objets - Rainures anti-antidérapantes spéciales auto-nettoyantes garantissent une excellente adhérence sur toutes les surfaces - Crochets en métal particulièrement robustes : favorisent le coulissement des lacets et une excellente fermeture - Bord et languette matelassés Normes EN ISO 20345 : - S3 (Embout résistant aux chocs et à l'écrasement - Antistatique - Semelle résistante aux hydrocarbures - Absorption d'énergie par le talon - Résistance à l'absorption d'eau par la tige - Semelle résistante à la perforation) - SRC (Résistance au glissement sur les sols en carreaux céramiques recouverts de SLS