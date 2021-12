Le premier aperçu de la dernière saison de Killing Eve révèle de nouveaux personnages et une fin malheureuse

La quatrième et dernière saison du thriller d’espionnage dramatique, Tuer Eve arrive à la télévision et à Hulu le 27 février. Avec seulement huit épisodes restants, il est presque temps de dire au revoir à l’assassin mortel préféré de la télévision et à l’agent M16. Le 28 décembre, un dernier teaser de 30 secondes pour le spectacle a été libéré qui a révélé une fin très inquiétante. Cela montrait Villanelle et Eve se tenant dos à dos avec la voix off de Carolyn (Fiona Shaw) disant: « Pensez-vous déjà à ce qui aurait pu se passer si nous n’avions pas fait ce que nous avons fait? Les gens comme nous ne sont pas faits pour une vie heureuse ou une fin heureuse . » Cela a été suivi d’un récapitulatif de la saison trois qui impliquait une immense quantité de coups de couteau, de combats et de meurtres comme d’habitude. Carolyn fait également une apparition, crachant sur quelqu’un ou quelque chose hors caméra. Le teaser s’est terminé par une Villanelle découragée marchant seule et Eve lui offrant un tour sur son scooter de mobilité.

En plus de cela, Kim Bodnia qui joue Konstantin Vasiliev, le gestionnaire de Villanelle, est le plus susceptible de se faire tuer cette saison. Selon le teaser, il est vu jeté dans un plan d’eau par une silhouette non révélée. Comme Villanelle a passé la majeure partie de la saison 3 à essayer de le tuer, lui et sa famille, cela ne semble pas être une issue impossible. Le teaser a également révélé un bref aperçu de certains nouveaux visages, bien que peu de choses soient données sur qui ils sont et comment ils s’intègrent dans l’histoire.

La saison trois s’est terminée avec Eve et Villanelle s’éloignant l’une de l’autre et promettant de ne plus jamais se contacter. Cependant, cette promesse a été facilement entachée alors que les deux se regardaient, faisant peut-être allusion à une réunion. La saison trois a également connu des moments inconfortables et tristes tels que la mort de Kenny Stowton, le fils de Carolyn, ainsi que l’assistant et ami d’Eve.





« Eve et Villanelle, s’étant laissées dans une agitation totale sur Tower Bridge à la fin de la saison 3, sont jetées dans la saison 4 en essayant de comprendre ce qu’elles signifient l’une pour l’autre et ce que représente maintenant leur vie. » La productrice exécutive de la série, Sally Woodward Gentle, a expliqué à quoi s’attendre pour la dernière saison. « Et bien que Carolyn ait abattu un homme de sang-froid, elle essaie de découvrir qui est responsable du coup porté à son fils. Celui-ci va être beaucoup plus personnel et passionné que les saisons précédentes. »

Tuer Eve met en vedette Sandra Oh dans le rôle d’Eve Polastri et Jodie Comer dans le rôle de Villanelle. Alors qu’Eve est chargée d’abattre Villanelle, les deux commencent une chasse au chat et à la souris et deviennent mutuellement obsédés l’un par l’autre. Ils partagent même un baiser dans un bus quelques secondes après s’être battus. Basé sur la série de romans Villanelle de Luke Jennings, le spectacle a été créé par Phoebe Waller-Bridge (Fleabag) qui a également été scénariste en chef pour la première saison. La scénariste en chef de la deuxième saison était Emerald Fennell (Femme prometteuse Yong). La troisième saison Suzanne Heathcote et la quatrième saison Laura Neal. Waller-Bridge, Oh, Sally Woodward Gentle, Lee Morris, Gina Mingacci et Damon Thomas ont également produit la saison dernière.





Vous pouvez voir Eve et Villanelle une dernière fois le dimanche 27 février sur BBC America, et rattraper votre retard sur les saisons 1 à 3 en streaming maintenant sur Hulu.





