Le Predator chasse à nouveau dans la bande-annonce de Prey

Cette fois le contexte est différent ! Se déroulant 300 ans dans le passé, Prey montre au Predator un avantage injuste sur sa proie potentielle.

©IMDBProie

Avant les Forces Spéciales et les Néerlandais. Avant le dur policier Harrigan. 300 ans dans le passé, le Prédateur Il visitait déjà la planète Terre pour chasser ces proies qui signifiaient un certain degré de difficulté. Bien qu’en l’honneur de la vérité, avec l’arsenal d’armes futuristes dont dispose cet extraterrestre, les Indiens Comanches ont peu de chances de lui faire face avec des arcs, des flèches et des haches.

Dans ce contexte, il apparaît Narutointerprétée par Ambre Mi-Tonnerreprotagoniste de Légion et avec du sang sioux dans les veines. Elle découvre la menace d’un autre monde au moment où elle va être dévorée par un ours féroce qui est éliminé par le Predator, un être qui vient d’au-delà des étoiles dans le seul but de chasser et de prendre des prix tels que des crânes et des épines. Dans ce cas, l’extraterrestre est joué par l’ancien basketteur Dane DiLiegro.

un chasseur impitoyable

The Predator a une riche histoire au sein de l’industrie cinématographique avec quatre films solo et deux entrées dans lesquelles il a affronté une autre figure emblématique de la science-fiction et de l’horreur : le xénomorphe. Le long voyage de ce chasseur de l’espace a été mesuré par des personnages de la stature de Arnold Schwarzenegger, Danny Glover et Adrien Brody. Pas mal pour cette créature dont le design est devenu une marque de fabrique.

Proie est dirigée par la personne en charge de 10, allée Cloverfield, Dan Trachtenberg, et n’aura pas de sortie en salles dans le monde. La vérité est que les films de cette franchise se sont avérés être un pari risqué au box-office international. D’autant plus qu’aucune des suites ne semble avoir capté l’essence terrifiante du premier film où un groupe d’élite des forces spéciales est traqué dans la jungle par cet être mystérieux.

Narutole protagoniste de Proieadmet le visiteur de l’espace extra-atmosphérique « sait chasser »mais le Comanche est un « survivant » qu’elle est prête à protéger sa tribu d’un mal qu’elle seule peut éliminer. Le film arrivera sur le service de streaming Hulu le 5 août suivant lorsque la chasse reprend mais cette fois avec un avantage injuste en faveur de l’extraterrestre. Sera-ce le premier d’une série d’entrées « historique »? Rappelons-nous le vieux pistolet que les Predators donnent à Harrigan à la fin de prédateur 2…

