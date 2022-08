Le « pre-bunking » est prometteur dans la lutte contre la désinformation et les fausses nouvelles, mais qu’est-ce que c’est exactement ?

in

Peu de temps après l’invasion russe de l’Ukraine, un flux de fausses nouvelles et de désinformation alimenter une certaine propagande a commencé. Plusieurs fausses nouvelles sur des réfugiés ukrainiens prenant des emplois, commettant des crimes et abusant des dons étaient nombreuses. La désinformation s’est rapidement propagée en ligne dans toute l’Europe de l’Est, parfois poussée par Moscou dans le but de déstabiliser ses voisins.

C’est le genre de propagation rapide de mensonges qui a été blâmé dans de nombreux pays pour une polarisation accrue et une érosion de la confiance dans les institutions démocratiques, le journalisme et la science.

Mais contrer ou arrêter la désinformation s’est avéré insaisissable.

Cependant, de nouvelles découvertes de chercheurs universitaires et de Google révèlent que l’une des réponses les plus prometteuses à la désinformation peut aussi être l’une des plus simples.

Dans un article publié mercredi dans la revue Science Advances, les chercheurs détaillent comment de courtes vidéos en ligne qui enseignent les compétences de base de la pensée critique peuvent rendre les gens plus aptes à résister à la désinformation.

Les chercheurs ont créé une série de vidéos similaires à une annonce de service public axées sur des techniques de désinformation spécifiques – des caractéristiques observées dans de nombreuses fausses déclarations courantes qui incluent un langage chargé d’émotion, des attaques personnelles ou de fausses comparaisons entre deux éléments non liés.

Les chercheurs ont ensuite donné aux gens une série d’affirmations et ont constaté que ceux qui regardaient les vidéos étaient nettement meilleurs pour distinguer les fausses informations des informations exactes.

C’est une approche appelée « pre-bunking » et elle s’appuie sur des années de recherche sur une idée connue sous le nom de théorie de l’inoculation qui suggère d’exposer les gens au fonctionnement de la désinformation, en utilisant des exemples fictifs inoffensifs, peut renforcer leurs défenses contre les fausses allégations.

Avec les résultats en main, Google prévoit de déployer prochainement une série de vidéos de pré-bunking en Europe de l’Est axées sur la recherche de boucs émissaires, ce que l’on peut voir dans une grande partie de la désinformation sur les réfugiés ukrainiens. Cet objectif a été choisi par Jigsaw, une division de Google qui s’efforce de trouver de nouvelles façons de lutter contre la désinformation et l’extrémisme.

« Nous avons passé pas mal de temps et d’énergie à étudier le problème », a déclaré Beth Goldberg, responsable de la recherche chez Jigsaw et l’un des auteurs de l’article. « Nous avons commencé à réfléchir : comment pouvons-nous rendre les utilisateurs, les personnes en ligne, plus résilients à la désinformation ? »

Les clips de deux minutes montrent ensuite comment ces tactiques peuvent apparaître dans les gros titres ou les publications sur les réseaux sociaux pour faire croire à une personne quelque chose qui n’est pas vrai.

Ils sont étonnamment efficaces. Les sujets qui ont visionné les vidéos se sont avérés nettement meilleurs pour distinguer les fausses déclarations des informations exactes lorsqu’ils ont été testés par les chercheurs. Les mêmes résultats positifs se sont produits lorsque l’expérience a été reproduite sur YouTube, où près d’un million de personnes ont visionné les vidéos.

Les chercheurs étudient maintenant la durée des effets et si les vidéos « booster » peuvent aider à maintenir les avantages.

Des découvertes antérieures ont suggéré que des jeux ou des didacticiels en ligne qui enseignent des compétences de pensée critique peuvent également améliorer la résilience à la désinformation. Mais les vidéos, qui pourraient être diffusées parallèlement aux publicités en ligne, sont susceptibles d’atteindre beaucoup plus de personnes, a déclaré Jon Roozenbeek, professeur à l’Université de Cambridge et l’un des auteurs de l’étude.

D’autres auteurs comprenaient des chercheurs de l’Université de Bristol au Royaume-Uni et de l’Université d’Australie occidentale.

L’effort de Google sera l’un des plus grands tests de pré-bunking dans le monde réel à ce jour. Les vidéos seront diffusées sur YouTube, Facebook et TikTok, en Pologne, en République tchèque et en Slovaquie. Les trois pays ont accepté un grand nombre de réfugiés ukrainiens et leurs citoyens pourraient être vulnérables à la désinformation sur les réfugiés.

Le PDG de Jigsaw, Yasmin Green, a déclaré que le travail sur le pré-bunking est destiné à compléter les autres efforts de Google pour réduire la propagation de la désinformation : « Alors que le fléau de la désinformation se développe, nous pouvons faire beaucoup plus pour fournir aux gens des invites et des fonctionnalités qui les aident. restez en sécurité et informé en ligne.

Bien que les vérifications des faits journalistiques puissent être efficaces pour démystifier une information erronée particulière, elles demandent beaucoup de temps et de main-d’œuvre. En se concentrant sur les caractéristiques de la désinformation en général plutôt que sur des allégations spécifiques, les vidéos de pré-bunking peuvent aider une personne à repérer les fausses allégations sur une plus grande variété de sujets.

Une autre méthode, la modération du contenu par les entreprises de médias sociaux, peut souvent être incohérente. Alors que des plateformes comme Facebook et Twitter suppriment souvent la désinformation qui enfreint leurs règles, elles sont également critiquées pour ne pas en faire plus. D’autres plateformes comme Telegram ou Gab ont une approche largement non interventionniste de la désinformation.

La modération du contenu des médias sociaux et les vérifications des faits journalistiques peuvent également courir le risque d’aliéner ceux qui croient à la désinformation. Ils peuvent également être ignorés par des personnes qui se méfient déjà des médias légitimes.

« La mot fact-checking lui-même est devenu politisé », a déclaré Roozenbeek.

Les vidéos de pré-bunking, cependant, ne ciblent pas d’affirmations spécifiques et ne font aucune affirmation sur ce qui est vrai ou non. Au lieu de cela, ils enseignent au spectateur comment fonctionnent les fausses déclarations en général – qu’il s’agisse d’une déclaration sur les élections ou les alunissages de la NASA, ou la dernière épidémie de grippe aviaire.

Cette transférabilité fait du pré-bunking un moyen particulièrement efficace de lutter contre la désinformation, selon John Cook, professeur-chercheur à l’Université australienne de Monash, qui a créé des jeux en ligne qui enseignent des moyens de repérer la désinformation.

« Nous avons fait suffisamment de recherches pour savoir que cela peut être efficace », a déclaré Cook. « Ce dont nous avons besoin maintenant, ce sont les ressources pour déployer cela à grande échelle », a-t-il ajouté.

