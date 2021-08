Le Power Broker et le bienfaiteur du MCU sont-ils la même personne ?

Avant d’entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de dire d’emblée… Sharon Carter n’est pas l’équipe de Power Broker. Plus à ce sujet plus tard. Maintenant que je l’ai dit, passons à autre chose. Pour l’amour des arguments, partons tous de cette croyance largement répandue et prétendons, pour le moment, que la déclaration ci-dessus est exacte et considérons les implications incroyables qu’un antagoniste partage ces deux identités mystérieuses.

Le bienfaiteur

L’idée du Bienfaiteur est apparue pour la première fois en Ant-Man et la Guêpe et a été prononcé par l’intermédiaire « Pym-Particle », Sonny Birch. Bien que jamais vue ou jamais mentionnée à nouveau dans d’autres propriétés de Marvel, l’idée de ce cerveau criminel en coulisses était maintenant fermement établie dans la tradition de Marvel.

Fait intéressant, une partie de ma théorie est basée sur la complexité en couches que nous avons vue dans cette hiérarchie telle qu’elle est décrite dans Ant Man and the Wasp. Nous avons un Bienfaiteur, une personne intermédiaire (alias Sonny Birch) puis le Fantôme, utilisé par Sonny pour se procurer une technologie recherchée deux niveaux plus haut qu’elle. Cette décentralisation telle qu’elle est, révèle un trope classique dans les enfers criminels. Plus il y a de couches dans la chaîne de commandement, plus la pointe de la pyramide est protégée. C’est analogue à la façon dont les forces de l’ordre locales s’adressent d’abord aux revendeurs au niveau de la rue pour trouver des revendeurs locaux pour trouver des revendeurs régionaux aux fabricants de grande surface et ainsi de suite. Ceci est également analogue à la façon dont les cellules terroristes fonctionnent dans la vraie vie. C’est un déni plausible, c’est organisé et hiérarchisé et pourtant c’est aussi décentralisé. En réalité, c’est une façon intelligente de structurer une entreprise criminelle et alors que nous entrons sur le territoire des plus grands antagonistes de Marvel, nous ne devrions pas nous attendre à autre chose. Et à vrai dire, cela devient encore plus compliqué.

Le courtier en puissance

On en sait un peu plus, mais pas beaucoup, sur le Power Broker que sur le Bienfaiteur, car ce personnage avait une place de choix dans tout l’arc de Le Faucon et le Soldat de l’Hiver scénario. Puisque Sharon Carter n’est pas le Power Broker, l’identité de ce cerveau criminel reste insaisissable. Néanmoins, nous savons que le PB a contribué à recréer le sérum de super soldat, ce qui n’est pas un mince exploit. Bien que Karli Morgenthau ait renversé le script sur les plans de Power Brokers, qu’est-ce qu’un criminel avec la portée et les ressources du Power Broker aurait pu faire avec une utilisation appropriée et stratégique du sérum de super soldat.

Mon esprit chancelle avec les implications. ET SI, dans l’intérêt d’une plus grande décentralisation, le Power Broker enrôlait un autre flux de plans avec d’autres scientifiques travaillant sur un sérum de super soldat séparé du Dr Nagel. La technologie Tony Stark persiste, probablement entre les mains du prédécesseur de Justin Hammers ou d’autres, la technologie Pym doit encore être sécurisée et ET SI Sharon Carter utilisait sa nouvelle place au sein du gouvernement américain pour voler la technologie SWORD. Encore une fois, les implications sont stupéfiantes et très excitantes.

Pourquoi Sharon Carter n’est PAS le Power Broker

Dans ce qui semble être une stratégie brillante, le véritable Power Broker a probablement permis à Sharon Carter d’utiliser le titre et même de remplir le rôle de ce que l’on pourrait attendre du Power Broker simplement en ajoutant un autre niveau de hiérarchie pour se protéger de la découverte et de Sharon. est heureuse de se conformer pour protéger son patron.

À vrai dire, rien de ce qui s’est passé ou n’a été dit dans l’épisode final du FAWS n’est un aveu par d’autres ou même par Sharon elle-même qu’elle est la Power Broker. Elle n’a simplement pas discuté le point lorsque Karli et Batroc ont revendiqué la découverte.

Voici un bref extrait de la conversation de Karli et Sharon :

Karli : « Vous me voulez juste parce que vous voulez récupérer vos muscles. Sans nous, les Super Soldiers, quel est le pouvoir du Power Broker ? »

Sharon : « Plus que toi. »

Batroc : « Donc, vous êtes le Power Broker. »

Sharon : (Pas de réponse)

Dans le contexte, si Sharon Carter n’était pas le Power Broker, ces réponses ont toujours du sens. Elle n’a rien avoué et permet à ces personnages, bientôt morts, de penser ce qu’ils veulent. Un niveau de protection supplémentaire pour celui qui tire ses ficelles. La dernière scène a vu cette conversation avec Sharon au téléphone que les fans ont été amenés à croire qu’elle agissait également en tant que Power Broker … mais à qui parle-t-elle? Voici la conversation, faites bien attention.

Sharon : « Commencez à aligner nos acheteurs… nous sommes sur le point d’avoir un accès complet aux secrets du gouvernement, aux prototypes d’armes, vous l’appelez… »

Encore une fois, rien de ce qui est dit ici n’indique que Sharon Carter est le Power Broker. Certes, l’utilisation de « notre » peut être interprétée de diverses manières. Au plus typique, cela impliquerait un certain type de « co-égalité », mais pourrait certainement être interprété comme un poste subalterne ou, oui, un poste supérieur au sein de cette hiérarchie.

Récemment, j’ai lu un article analysant le point de vue d’un écrivain sur «la révélation» du Power Broker et le processus de réflexion m’a marqué et ne fait qu’accentuer davantage mon propos. La déclaration était la suivante…peut-être le secret le moins bien gardé de l’histoire de Marvel avec une révélation qui n’a déçu et surpris personne. Je me suis dit… exactement !

Soyons francs, quand Marvel a-t-il si maladroitement révélé une révélation aussi importante d’un personnage majeur? La réponse est qu’ils ne l’ont pas fait ! Prenons WandVision comme autre exemple, cette série regorgeait de harengs rouges, de fausses directions et de fausses pistes… peut-être sans autre raison que pour troller les fans qui ont vu Mephisto, les X-Men ou Magneto partout. Ou c’était notre imagination hyperactive qui voulait que ces choses soient vraies. Cependant, dans les coulisses, Marvel avait le contrôle total et ils nous ont fait deviner (et nous ont toujours fait deviner) tout le long. Et ça a marché. Ce que cela a également montré, c’est que Marvel ne contrôle pas si mal ses révélations et accentue le point que les fans verront et sauront … seulement ce que Marvel veut qu’ils voient et quand ils veulent que nous le voyions.

La vérité, mes amis, est que Marvel n’est pas stupide, ni si pauvre dans la planification de leurs révélations majeures, en particulier en ce qui concerne le principal antagoniste de la pègre de Madripoor, probablement un personnage figuratif à l’avenir. Cet emplacement, qui abrite probablement déjà des mutants, jouera un rôle important dans les futurs projets de MCU et le Power Broker en fera partie.

Y a-t-il quelqu’un au-dessus du Bienfaiteur et du Power Broker ?

Encore plus brillant… ET SI le Power Broker et le Benefactor n’étaient même pas le sommet de la chaîne alimentaire ? Plus de niveaux de hiérarchie ne font qu’isoler davantage ce personnage et montreraient le modèle commercial ingénieux élaboré par cet individu ainsi que maximiseraient leur capacité à obtenir tout ce dont ils ont besoin pour la conquête qu’ils recherchent.

J’admets que Marvel n’a pas toujours bien fait avec ses méchants, mais pour la plupart, ils se sont grandement améliorés dans ce domaine et je sens que d’autres grands méchants arriveront dans le futur du MCU.

Donc, si vous êtes toujours avec moi, demandez-vous si cette idée résonne avec l’une des possibilités concernant qui cela peut être ? Combien de futurs méchants Marvel pourraient être à la fois derrière le Power Broker et le Benefactor ?

Qui sont-ils?

Les options et les théories abondent quant à savoir qui peut être le mystérieux Power Broker et/ou le bienfaiteur, mais c’est une discussion pour une autre fois. En attendant, réfléchissez à la portée de cette idée et décidez si elle figure dans les futurs plans de Marvel.

