Le pouvoir du chien Benedict Cumberbatch se sent « étourdi » à propos de la nomination aux Oscars

Les nominations aux Oscars sont sorties pour la cérémonie de cette année, et bien que ce ne soit pas exactement un grand choc pour ceux qui ont vu le film acclamé, Le pouvoir du chien était l’un des plus gros frappeurs. Il a marqué une douzaine de noms au total, avec la star principale Benedict Cumberbatch pour le meilleur acteur pour son rôle principal dans le film en tant que Phil Burbank. Il s’agit du deuxième clin d’œil au meilleur acteur pour Cumberbatch, qui avait déjà été nominé pour 2014 Le jeu des imitations.

Dans une nouvelle interview avec The Hollywood Reporter, Cumberbatch a admis à quel point les distinctions du film le rendaient « étourdi », bien qu’il se sente également humble et fier de voir ce succès. L’acteur a également réfléchi au parcours du film depuis sa conception jusqu’à ce qu’il attire autant l’attention à l’Académie.

« Je suis un peu étourdi. C’est une chose merveilleuse, humiliante et très gratifiante de vivre une partie de ce voyage extraordinaire. C’est une conversation qui a commencé il y a près de trois ans maintenant… parler avec Jane de ce personnage extraordinaire et de ce personnage vraiment complexe dans cette histoire incroyable et de cette collision de personnes dans ce magnifique paysage et cette époque.

Le pouvoir du chien a également valu à la réalisatrice Jane Campion une nomination pour le meilleur réalisateur avec le film lui-même marquant un clin d’œil au meilleur film. Benedict a également pris le temps de féliciter Campion pour son travail sur le film, expliquant comment il savait qu’il faisait partie de quelque chose de spécial lorsqu’il a vu sa coupe finale pour la première fois.

« C’est un tel délice. C’est une sorcière vraiment intuitive, elle a juste cette magie incroyable en elle. C’est une personne très spirituelle. Et elle vous connaît plutôt qu’elle ne vous voit, plutôt qu’elle ne vous examine. C’est qui j’ai rencontré .. .​ C’est vraiment se pencher sur le médium visuel à son plus riche. Et quand je l’ai vu pour la première fois… j’ai vu que je faisais partie du monde dont je faisais partie et ça m’a époustouflé et j’ai pensé, oh mon Dieu, je suis dans un très grand morceau de cinéma. »

Pendant ce temps, les co-stars de Cumberbatch obtiennent également une certaine reconnaissance. Kirsten Dunst est en lice pour la meilleure actrice dans un second rôle tandis que Jesse Plemons et Kodi Smit-McPhee ont été nominés pour le meilleur acteur dans un second rôle. Cumberbatch a expliqué à quel point il était heureux de voir ses amis et co-stars être également nominés.

« Mes trois amis – nous sommes un quatuor. Jesse est extraordinaire dans tout ce qu’il fait, c’est un acteur si profondément doué qui fonde tout sur le réalisme, basé sur l’intuition et sa propre magie, mais aussi sur le travail acharné. C’est si tendre ce qu’il fait avec George, c’est tellement déchirant et je suis tellement content qu’il obtienne cette reconnaissance à la fois aux BAFTA et aux Oscars, et Kodi est bien sûr juste une créature extraordinaire et joue un personnage extraordinaire et le fait sortir du parc. Kirsten, de même, quel voyage elle poursuit en tant que Rose… c’est une actrice incroyable.

Le pouvoir du chien est sorti fort avec 12 nominations aux Oscars





Netflix

Le pouvoir du chien a de bonnes chances de faire le ménage aux Oscars. Il est en attente de plusieurs récompenses majeures, comme indiqué ci-dessus, et le film ne rentrera probablement pas chez lui les mains vides. Va-t-il devenir le meilleur film avec Cumberbatch comme meilleur acteur ? Cela reste à voir. Parmi les autres nominations pour lesquelles le film est en lice, citons le meilleur scénario adapté, le meilleur son, la meilleure musique originale, le meilleur montage de film, la meilleure photographie et la meilleure conception de production.





Cumberbatch a une belle chance de gagner cette fois, bien qu’il soit confronté à une rude concurrence. Les autres nominations du meilleur acteur incluent Javier Bardem pour Être les Ricardos; Andrew Garfield pour Tic, tic… Boum !Will Smith pour Roi Richardet Denzel Washington pour La Tragédie de Macbeth.

Les Oscars seront diffusés sur ABC le 27 mars 2022.





