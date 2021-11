Le pouvoir du chien a fait de Benedict Cumberbatch Going Method et Going Nude

Le buzz des Oscars a déjà commencé pour les créateurs du prochain thriller occidental de Netflix Le pouvoir du chien, écrit et réalisé par Jane Campion. Les acteurs Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons et Kodi Smit-McPhee brillent dans le contexte austère du bétail traversant le Montana. Les cinéastes ont discuté de leur film après la première du Festival du film AFI. Voici la bande-annonce, au cas où vous l’auriez manqué la semaine dernière.

Comme vous pouvez le voir, la transformation de Benedict Cumberbatch dans le Phil Burbank cruel et grossier des années 1920, sans parler de l’accent du Far West, est remarquable. Campion a demandé à Cumberbatch d’appliquer Method Acting pour son rôle. « Ben et moi en avons parlé, et j’ai pu voir qu’il ressentait beaucoup de pression pour se lier d’amitié avec chaque membre de l’équipe et cela n’allait tout simplement pas lui servir, moi ou le film. J’ai dit: » Écoutez, nous devrions le faire cette vieille école, et vous devriez rester dans le caractère. Il était nerveux que tout le monde le déteste, mais j’ai dit que ça n’avait pas d’importance. Ça n’a pas d’importance pour Phil, et ça n’aura pas d’importance pour toi.

Kodi Smit McPhee, qui joue le jeune homme vulnérable, Peter, faisant les frais de la cruauté, a parlé de la performance de Cumberbatch, en disant: « De toute évidence, Benedict est si loin du personnage qu’il joue, Phil, qui est assez cruel dans sa nature et narcissique et a beaucoup de traumatismes en lui. Benedict est un Anglais qui s’excuse, léger, beau et flou.

« C’était incroyable de voir ce spectre, mais au contraire, cela a vraiment eu un effet domino très positif sur nous tous, en termes d’acteurs et sur le plateau en général, de rester dans une certaine humeur et de le garder dans ce genre d’hostilité nature. Nous avions besoin de cela pour transmettre ces messages qui sont très forts dans l’histoire. J’ai apprécié. «

Benedict Cumberbatch a exprimé sa nervosité à rester dans son personnage, mais décrit ses moments les plus difficiles, ce n’était pas la nudité, mais quelque chose de complètement différent. « Je m’expose littéralement dans ce film, et c’est intéressant. Mais je suppose que la chose la plus douloureuse pour moi, si je suis honnête, c’est d’essayer de prétendre que je peux jouer du banjo. [My character] est quelqu’un qui l’a fait toute sa vie, et j’essaye de le maîtriser en 4 semaines ou quelque chose de stupide. C’est dur. »

Le synopsis officiel de Netflix pour Le pouvoir du chien se lit comme suit : « Sévère, aux yeux pâles, beau, Phil Burbank est brutalement séduisant. Toute la romance, le pouvoir et la fragilité de Phil sont piégés dans le passé et dans le pays : il peut castrer un veau taureau avec deux coups rapides de son couteau ; il nage nu dans la rivière, enduisant son corps de boue. C’est un cow-boy aussi brut que sa peau. Nous sommes en 1925. Les frères Burbank sont de riches éleveurs du Montana. Au restaurant Red Mill sur le chemin du marché, les frères se rencontrent Rose, la propriétaire veuve, et son fils impressionnable Peter.

« Phil, interprété par Benedict Cumberbatch, se comporte si cruellement qu’il les pousse tous les deux aux larmes, se délectant de leur douleur et faisant rire ses compagnons de vache – tous sauf son frère George, qui réconforte Rose puis revient pour l’épouser. Alors que Phil oscille entre furie et ruse, sa raillerie de Rose prend une forme étrange – il plane aux bords de sa vision, sifflant un air qu’elle ne peut plus jouer. Sa moquerie de son fils est plus ouverte, amplifiée par les acclamations des disciples vachers de Phil. Puis Phil semble prendre le garçon sous son aile. Ce dernier geste est-il un adoucissement qui laisse Phil exposé, ou un complot se transformant davantage en menace ? »

Le pouvoir du chienarrive sur Netflix le 1er décembre. Cette nouvelle provient de Variety.

