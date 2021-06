Le pouvoir des fleurs va bien au-delà de la beauté

Contempler la beauté d’une fleur est l’une des meilleures façons d’entrer en contact avec des sentiments de joie, d’amour et, surtout, avec la perfection que nous donne la nature.

Les fleurs sont l’expression parfaite d’une beauté pure et naturelle qui nous inspire, provoquant également un changement dans notre état mental, offrant une expérience qui peut nous procurer paix et détente.

Vous pouvez effectuer un délicieux exercice de relaxation en utilisant des fleurs. Allez quelque part où vous avez une variété de fleurs à vendre et choisissez votre préférée, ou celle qui attire le plus votre attention.

Il peut s’agir de tournesols, de marguerites, de gerberas… Emportez chez vous la fleur de votre choix et trouvez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé pendant quelques minutes. Asseyez-vous confortablement, prenez trois respirations profondes en essayant de détendre votre corps et en concentrant votre attention sur votre propre respiration, en remarquant l’entrée et la sortie d’air de vos poumons.

Dans cet état détendu, regardez votre fleur, regardez-la. Essayez de concentrer votre attention sur la fleur. Chaque fois que des pensées détournent votre attention, laissez-les simplement passer en ramenant votre attention sur la fleur choisie.

Lorsque vous sentez que vous devez vous arrêter, fermez les yeux et prenez trois respirations profondes, en concentrant votre attention sur votre propre respiration, en remarquant l’entrée et la sortie d’air de vos poumons. Ouvrez les yeux et remarquez comment vous vous sentez. Peut-être qu’un sentiment de paix et de tranquillité envahit son esprit.

Vous pouvez également garder un cahier près de vous et après l’exercice dessiner ou décrire vos sensations, impressions ou perceptions qui se sont produites pendant l’activité, ou même des idées ou des idées qui ont pu surgir. Cela pourrait être un journal où vous pouvez enregistrer vos expériences lors de vos exercices de relaxation et de méditation.