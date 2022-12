Le post hilarant qui compare Cuti Romero à un personnage de Shrek

Réseaux sociaux

Le défenseur central de Tottenham vient de remporter la Coupe du monde avec l’équipe nationale argentine au Qatar.

©GettyChristian Romero.

L’un des défenseurs parrainé par lionel scaloni Depuis le début de son mandat en 2018, il ne lui a pas fallu longtemps pour conquérir le cœur des Argentins. chrétien romerocommunément appelé la mignonnea attiré l’attention du technicien pour sa grande performance dans le Atalante italien puis en le Tottenham d’Angleterre, pour gagner une place parmi les convoqués pour sélection majeure. après avoir gagné Coupe de l’Americaa pris une place sur la liste des 26 qui sont allés au Qatar et ont apporté la Coupe du monde.

En raison de sa force défensive, de son caractère et de son bon pied quand il s’agit de jouer, la mignonne romero Il ne lui a pas fallu longtemps pour se consolider dans la lignée des défenseurs aux côtés de Nicolas Otamendi. Il n’a commis qu’un seul petit faux pas dans le match contre l’Arabie saoudite, qui n’a pas éclipsé tout ce qu’il avait fait avant (et encore moins ce qui a suivi). Avec le reste de ses coéquipiers, après avoir remporté le titre, il est devenu une tendance dans les réseaux.

Parmi les posts dédiés au joueur du Tottenhamdans l’un d’eux, on pouvait voir un fan qui avait conçu un biscuit au pain d’épice comme celui de Shrek, sur lequel il avait peint une chemise argentine et un numéro 13 avec du glaçage. Il n’a pas fallu longtemps pour que l’hommage devienne viral et c’est alors que les choses se sont intensifiées, sur la base du grand humour pensé par un utilisateur de Twitter qui a fini par faire du cookie et de sa photo un succès.

« Le biscuit au romarin »écrit-il dans son récit Twitter @Agus Garriido. Sa publication a été très appréciée par les utilisateurs du réseau qui lui ont donné plus de 67 000 aime à ton humour L’image est née à l’origine dans un récit de TIC Tacoù le compte de fleur ibarra a partagé une vidéo sur la façon dont il a préparé ce cookie en hommage à l’ancien joueur de Belgrano de Cordoue.

+La ressemblance de Cuti Romero

Une autre des photos qui est devenue virale en relation avec le Cuti Romero était sa grande ressemblance avec l’un des protagonistes de la série Amazon Prime Vidéo, porno et crème glacée. Hernan Bergamaschi était celui qui partageait une image comparative entre le défenseur central et Bruno Pereiral’acteur qui jouait le bassiste du groupe composé de Pablo et Ramon dans la drôle de comédie argentine sortie en mars de cette année.

