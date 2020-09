Le Portugal et la France gagnent: Ronaldo s’approche du record du monde

Seul Ali Daei a marqué plus de buts pour son équipe nationale que Cristiano Ronaldo dans le monde. En Ligue des Nations, le footballeur portugais brise une marque remarquable. Son équipe l’emporte, tout comme la France dans le remake de la finale de la Coupe du monde 2018.

Le Portugal, champion en titre, a également remporté son deuxième match de la Ligue des Nations grâce aux 100e et 101e buts internationaux de la superstar récupérée Cristiano Ronaldo. L’équipe de l’entraîneur Fernando Santos s’est imposée 2-0 (1-0) en Suède et a consolidé la tête du groupe 3. Les champions du monde France et Belgique ont également remporté leurs deuxièmes victoires, seule l’Angleterre a trébuché.

Ronaldo (45e), qui n’était qu’un invité de tribune lors de la victoire d’ouverture 4-1 contre la Croatie en raison d’une infection au pied, a donné l’avantage au Portugal avec son but anniversaire de manière typique avec un coup franc direct placé dans le coin peu avant la pause. Seul l’Iranien Ali Daei a plus de buts que le joueur exceptionnel de 35 ans avec 109 buts internationaux. Le coup franc de Ronaldo a été précédé d’un carton jaune-rouge contre Gustav Svensson (44e) pour délit répété. En seconde période, Ronaldo (72e) est passé au score final.

Dans le deuxième match du groupe 3 de la division A, la France autour de l’entraîneur Didier Deschamps a conservé le dessus dans le 4: 2 (2: 1) contre les vice-champions du monde Croatie même sans l’attaquant vedette Kylian Mbappé, qui souffrait de Corona. L’Equipe Tricolore a pris du retard au Stade de France à Saint-Denis grâce au but de l’ex-Liverpooler Dejan Lovren (17e). Antoine Griezmann (43.), qui a égalisé l’icône de la France Zinedine Zidane avec son 31e but et un but contre son camp par le gardien croate Dominik Livakovic (45. + 1) a transformé la rencontre avant la pause. Dayot Upamecano du RB Leipzig (65e) avec son premier but international et un penalty d’Oliver Giroud (77e) a tout clarifié pour les hôtes après l’égalisation de Josip Brekalo de Wolfsburg.

Dans le groupe 2, la Belgique a battu l’Islande 5-1 (2-1) sans aucun problème. Après un but précoce de Holmbert Aron Fridjonsson (11e), Axel Witsel (13e) de Dortmund, l’ancien attaquant du BVB Michy Batshuayi (17e / 69e), Dries Mertens (50e) et Jeremy Doku (80e) ont tourné la rencontre de Bruxelles en faveur des Diables Rouges.

Seule l’Angleterre s’est affaiblie et n’a pas su bâtir sur son succès d’ouverture (1-0 en Islande). Les Three Lions n’ont pas dépassé le nul 0-0 au Danemark. Cela place la Belgique en tête avec six points, l’Angleterre suit en deuxième place avec quatre points.