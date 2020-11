Le Portugal décrète une nouvelle urgence contre Covid

Le Parlement portugais a approuvé un nouvel état d’urgence pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus, qui fait pression sur le système de santé. La mesure prendra effet lundi prochain (9).

L’état d’urgence initial, limité par la loi portugaise à 15 jours, mais pouvant être prolongé indéfiniment pour des périodes de 15 jours, a été déclaré en mars et a duré six semaines. Il a restreint la circulation des personnes et conduit des milliers d’entreprises à suspendre leurs activités.

Samedi dernier (30), le gouvernement a adopté des mesures telles que l’obligation civile – une recommandation, pas une règle – de rester à la maison 3 et de ne sortir que pour travailler, étudier et faire du shopping dans 121 communes, dont la capitale, Lisbonne, et la ville de Porto.

Le nouvel état d’urgence approuvé par le Parlement vendredi (6) ouvrira la voie à des mesures obligatoires, telles que des restrictions de circulation, mais seulement si et quand cela est nécessaire.

Le Premier ministre António Costa a déclaré à Radio Antena 1 que l’état d’urgence n’entraînerait pas de « changements majeurs » dans les mesures déjà en place. Selon Costa, la mesure donnera au gouvernement la «certitude juridique» d’adopter des restrictions si nécessaire.

Ce samedi (7), le gouvernement tiendra une réunion d’urgence pour discuter d’éventuelles restrictions supplémentaires.

Le Portugal, qui compte un peu plus de 10 millions d’habitants, a enregistré un nombre relativement faible de cas (166 900) et de décès (2 792), mais atteint aujourd’hui 5 550 cas, le chiffre quotidien le plus élevé depuis le début de la pandémie. Les examens se sont également développés.

Il y a un total de 2425 personnes hospitalisées, 340 dans des unités de soins intensifs – plus qu’au sommet du 27 avril.