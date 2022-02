Le porte-drapeau des Tonga ne sera pas aux JO : « J’ai une autre tâche qui m’appelle »

La cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’hiver sera un peu moins intéressante cette fois-ci.

Pita Taufatofua, le porte-drapeau tongien torse nu qui a conquis le cœur des téléspectateurs du monde entier lors des trois derniers Jeux olympiques, a annoncé qu’il ne participerait pas aux Jeux de Pékin 2022, qui commencent cette semaine.

L’homme de 38 ans a partagé la nouvelle sur sa page Instagram mardi aux côtés d’une photo de lui debout dans la neige torse nu.

« Trois Jeux olympiques d’affilée, j’ai été béni avec toute votre gentillesse. Ces deux dernières années, la compétition et les voyages ont été inexistants. Tout n’est pas sous notre contrôle. Cela dit, j’embrasse à la fois le bien et le mal comme faisant partie de la vie, et je le fais avec le sourire », a-t-il écrit.

Taufatofua ne participera peut-être pas aux Jeux d’hiver de Pékin, mais il est ravi d’encourager tous les autres athlètes.

« Je continue avec joie alors que je me prépare à soutenir tous les Olympiens qui ont travaillé si dur pour représenter leur pays. Ils sont tous des porte-drapeaux, ils défendent tous cette voix qui nous appelle tous à faire de notre mieux », a-t-il poursuivi.

En 2016, Taufatofua a participé au taekwondo aux Jeux de Rio. En 2018, il a eu l’honneur d’être le tout premier athlète olympique d’hiver des Tonga et a participé à des compétitions de ski de fond. L’été dernier, il a participé aux Jeux olympiques de 2020 reprogrammés à Tokyo, dans le sport du taekwondo une fois de plus. Il a servi de porte-drapeau pour les Tonga à chacun de ces Jeux olympiques.

« En ce moment, j’ai une autre tâche qui m’appelle, je dois répondre. Mais ne vous y trompez pas, mon épée est tranchante et mon esprit est prêt. Je ne fais que commencer », a écrit Taufatofua mardi.

Ces dernières semaines, Taufatofua a exhorté la communauté mondiale à soutenir les Tonga après que le pays a connu une éruption volcanique et un tsunami. Il a également collecté des fonds pour les secours grâce au financement participatif.

« En ce moment, mon objectif est de m’assurer que nous pouvons aider à la reconstruction des Tonga, puis mes énergies retourneront aux Jeux olympiques », a-t-il récemment déclaré à Olympics.com.

L’athlète a terminé sa publication sur Instagram en remerciant ses abonnés de continuer à le soutenir et en laissant entendre qu’il envisageait une autre course olympique dans les années à venir.

« Quelque part à l’intérieur de chacun d’entre vous, il y a un olympien… Paris ‘nous’ arrive! » a-t-il écrit, faisant référence aux Jeux d’été de 2024.