Le portail de planification géospatiale Yuktdhara pour faciliter la création de nouveaux actifs MGNREGA

Le gouvernement a lancé lundi un nouveau portail de planification géospatiale, » Yuktdhara », qui, selon le ministre de l’Union, Jitendra Singh, aidera à faciliter la création de nouveaux actifs MGNREGA à l’aide de données basées sur la télédétection et le système d’information géographique.

Il a également déclaré que le portail servira de référentiel de géotags créés dans le cadre de divers programmes nationaux de développement rural.

Le portail »Yuktdhara » a été lancé par le ministre du Développement rural et Panchayati Raj Giriraj Singh

Le nom donné est très approprié car le mot » Yukt » est dérivé de » Yojanam » (planification) et » Dhara » indique le flux, a déclaré Jitendra Singh, qui est le ministre d’État au bureau du Premier ministre. Il est également en charge du Département de l’Espace.

« Cette plate-forme servira de référentiel d’actifs (géotags) créés dans le cadre de divers programmes nationaux de développement rural, à savoir MGNREGA, le programme de gestion intégrée des bassins versants, le programme Per Drop More Crop et Rashtriya Krishi Vikas Yojana, ainsi que des photographies de terrain », a-t-il déclaré.

« Le nouveau portail sous Bhuvan » Yuktdhara « , qui a été publié aujourd’hui, facilitera la planification de nouveaux actifs MGNREGA en utilisant la télédétection et les informations basées sur le SIG (système d’information géographique) », a déclaré Jitendra Singh.

Il a déclaré qu’il s’agissait certainement de l’aboutissement des efforts conjoints inlassables de l’Organisation indienne de recherche spatiale et du ministère du Développement rural visant à réaliser un service G2G pour la planification rurale à l’appui de la prise de décision décentralisée.

Jitendra Singh a reconnu le potentiel et les services du géoportail Bhuvan de l’ISRO et a déclaré qu’en raison de sa riche base d’informations, de ses images satellite et de ses capacités analytiques, Bhuvan est devenu de facto une plate-forme géospatiale pour un certain nombre d’activités de planification du développement dans le pays.

Le ministre a déclaré que le point culminant est que ce portail intègre une grande variété de couches thématiques, des données d’observation de la Terre multitemporelles à haute résolution avec des outils d’analyse.

Les planificateurs analyseront les actifs antérieurs dans le cadre de divers régimes et faciliteront l’identification de nouvelles œuvres à l’aide d’outils en ligne. Les plans préparés seront évalués par les autorités compétentes des départements de l’État, a déclaré Jitendra Singh.

Les plans basés sur Yuktdhara seront préparés par des fonctionnaires de base et vérifiés par les autorités compétentes pour leur pertinence et l’allocation des ressources, a-t-il déclaré.

Cela garantira la qualité du plan et permettra un suivi à long terme des actifs créés au fil des ans, a déclaré Jitendra Singh.

Le ministre a déclaré qu’avant, pendant et après la géolocalisation des actifs, il y aura un décaissement des fonds en fonction des progrès.

En outre, une application mobile centrée sur le citoyen JANMANREGA a aidé la population rurale en fournissant des commentaires en utilisant les services de Bhuvan, a déclaré Jitendra Singh.

Il était d’avis que la synergie de l’information géographique et de la technologie d’observation de la Terre a non seulement apporté une valeur de localisation à chaque atout rural, mais a également apporté une transparence sans précédent dans le programme MGNREGA.

