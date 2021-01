Le port Xbox de Roblox Bad Business est lancé avec la mise à jour 2.14

Team Rudimentaire a annoncé un projet Mauvaise affaire port à la version Xbox de Roblox. Le port Xbox sera lancé avec la mise à jour 2.14, la première des trois mises à jour majeures détaillées par l’équipe rudimentaire dans le 2021 Mauvaise affaire Feuille de route. Une nouvelle forme classée joue dans Mauvaises affaires, ainsi qu’un tout nouveau jeu Team Rudimentaire, sont également prévus pour l’avenir.

le Mauvaise affaire les développeurs ont publié la feuille de route 2021, qui a remercié les fans pour le succès de 2020 et a détaillé les plans de cette année. Les trois prochaines mises à jour majeures – 2.14, 3.0 et 4.0 – ont été révélées, détaillant les nouveaux ajouts et améliorations du jeu. Le port Xbox est juste le premier de nombreux nouveaux ajouts à Mauvaise affaire en 2021.

Chaque mise à jour semble inclure des améliorations mineures avec au moins un ajout majeur: le port Xbox (2.14), les modes de jeu New hardpoint, domination et FFA (3.0) et le jeu classé dans les serveurs professionnels (4.0). Inutile de dire qu’il y a beaucoup de contenu pour être enthousiasmé.

Les trois mises à jour sont les suivantes:

2.14 Continuer à publier des remaniements d’armes et de nouvelles armes basées sur les niveaux

Réorganiser le système de mode de jeu sur le backend et introduire le perfectionnement nécessaire aux modes de jeu existants

Nouveaux cosmétiques de prestige

Port vers Xbox 3.0 Un nouvel ensemble de passes de jeu qui font suite à nos passes d’armes à thème précédemment (WW2, Prototype, Wild West)

Nouveaux modes de jeu, y compris certains très demandés tels que hardpoint, domination et FFA 4.0 Introduction de serveurs professionnels, qui agiront comme une forme de jeu classée pour les joueurs les plus en sueur de Bad Business (nécessite Prestige 1+)

Meilleur support du serveur VIP

Ensemble spécial de cartes et de modes spécialement conçus pour les serveurs VIP (modes 2v2, recherche et destruction, etc.)

Dans la feuille de route 2021, l’équipe Rudimentaire a également annoncé qu’elle développait son premier nouveau jeu depuis 2019. Ce sont toutes les informations que nous connaissons sur le nouveau jeu pour le moment.

L’équipe Rudimentaire s’est éloignée du déploiement de contenu trimestriel de l’année dernière, choisissant plutôt d’annoncer la feuille de route à travers les trois premières mises à jour. Ils ont déclaré que l’ancienne méthode finirait par devenir obsolète en raison de «mises à jour souvent retardées».

Quoi qu’il en soit, il est bon de connaître le nouvel avenir de Mauvaise affaire si tôt dans la nouvelle année.

