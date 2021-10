Le port PC de God of War n’est pas développé par Sony Santa Monica

Le portage de God of War sur PC n’est pas développé en interne par Sony Santa Monica, mais a plutôt été sous-traité à l’équipe canadienne Jetpack Interactive. Selon un communiqué transmis à Ars Technica, le créateur de la série « supervisera » le projet. Le détenteur de la plate-forme a fait appel à une équipe externe pour développer la conversion informatique d’Horizon Zero Dawn, mais Days Gone a été géré en interne par le développeur d’origine Sony Bend.

Bien que n’étant pas nécessairement un nom familier, Jetpack Interactive a travaillé sur un certain nombre de franchises de premier plan, telles que Dark Souls et Plants vs Zombies, il a donc certainement les références pour gérer un projet comme celui-ci. De manière fascinante, VGC a noté qu’un employé de Jetpack Interactive répertorie God of War: Ragnarok comme projet en cours, mais il est possible que l’équipe aide également Sony Santa Monica avec la suite.

Le géant japonais s’efforce d’offrir son portefeuille de succès à un public plus large, et le patron Jim Ryan a exprimé sa frustration d’empêcher les joueurs de jouer aux jeux de son entreprise. Tout cela signifie que vous devez vous attendre à davantage de ports et de projets comme PlayStation Productions, car le géant japonais cherche à amener ses plus grandes marques dans plus de foyers.