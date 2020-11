Le port d’un masque facial en tissu vous protège, vous et les autres, du COVID-19, dit le CDC

Les masques en tissu offrent une protection bidirectionnelle, bénéficiant à la fois au porteur et à son entourage, selon les directives mises à jour des Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Auparavant, le CDC avait souligné le rôle des masques faciaux en tissu dans le blocage de la libération de particules virales infectieuses lorsque le porteur tousse, éternue ou parle, protégeant ainsi les autres de quelqu’un qui a COVID-19.

Mais cette semaine, l’agence a mis à jour ses directives pour dire que les masques en tissu fournissent également une « filtration pour la protection personnelle », ce qui signifie que les masques peuvent filtrer les gouttelettes potentiellement infectieuses de l’air, et ainsi protéger le porteur.

Le CDC note que l’efficacité des masques en tissu pour filtrer les particules a beaucoup varié selon les études, mais les masques avec plusieurs couches de tissu et un nombre de fils plus élevé ont montré une protection supérieure par rapport à ceux qui ont une seule couche et un faible nombre de fils. Dans certains cas, il a été démontré que les masques en tissu filtrent près de 50% des très petites particules (moins de 1 micron) de l’air, a déclaré l’agence. (Les fines gouttelettes, également appelées aérosols, ne mesurent pas plus de 10 microns et sont libérées lorsque les gens parlent, transportant potentiellement des particules infectieuses.)

Dans le nouveau guide, le CDC a cité de nombreuses études suggérant les avantages réciproques des masques. Par exemple, dans une étude sur une épidémie de COVID-19 sur le porte-avions USS Theodore Roosevelt, l’utilisation de masques faciaux à bord était liée à une réduction de 70% du risque d’infection.

En outre, plusieurs études ont montré que les mandats étatiques et locaux pour le port de masques en public sont liés à des réductions significatives dans les nouveaux cas.

Le CDC conclut que l’avantage global du masquage augmente à mesure que de plus en plus de personnes dans la communauté portent des masques.

« L’adoption de politiques de masquage universelles peut aider à éviter de futurs verrouillages, surtout si elle est combinée avec d’autres interventions non pharmaceutiques telles que l’éloignement social, l’hygiène des mains et une ventilation adéquate », a déclaré l’agence.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.

