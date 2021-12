Le Pokémon le plus puissant de Radiant Diamond & Shining Pearl

Dans Pokémon Diamant Brillant et Perle Brillante parcourons encore le Région de Sinnoh. Les remakes de la 4e génération pour Commutateur Nintendo ramener l’aventure RPG populaire et avec elle les nombreux Pokémon qui sont dans le Éditions Diamant et Perl fêté ses débuts. Parmi eux se trouvent des êtres très forts qu’il ne faut absolument pas sous-estimer au combat.

Dans ce Guider nous vous montrons le 6 Pokémon les plus forts du 4e générationdont vous devez équiper votre équipe. Les Pokémon légendaires et mystérieux sont exclus.

# 6 Skorgro

Catégorie: Pokémon Corpi Dent

Pokémon Corpi Dent Les types: Sol / vol

Sol / vol Se développe à partir de : Sorgla

Sorgla Capacités : Puissance de cisaillement, voile de sable, lifter (VF)

Skorgro s’avère être un membre utile de l’équipe. Avec l’eau et la glace, il n’a que deux faiblesses (la glace quadruple), mais les attaques électriques et terrestres ont toutes deux aucun effet sur ce Pokémon. Skorgro en possède un très bonne défense (Valeur de base : 125) et peut donc bien faire face aux attaques physiques. Avec une valeur de base de 95, son attaque ne doit pas non plus être sous-estimée. Idéalement, vous possédez un Skorgro avec son ramassage de capacité cachée.

Cela signifie que Skorgro ne perdra pas de HP lorsqu’il est empoisonné, mais régénérera des HP à chaque tour. En conséquence, il est alors intéressant d’utiliser Skorgro avec le Orbe toxique equip, qui empoisonnera automatiquement le Pokémon. En conséquence, il ne peut même pas obtenir d’autre changement de statut tel que des brûlures ou une paralysie. Mais même sans cette tactique, Skorgro peut suivre Attaques comme les tremblements de terre, aero ace ou rouleau compresseur bien servir au combat.

# 5 Lucario

Catégorie: Pokémon Aura

Pokémon Aura Les types: Combat / acier

Combat / acier Se développe à partir de : Riolu

Riolu Capacités : Solide comme le roc, concentrateur, honnêteté (VF)

Lucario est l’un des Pokémon les plus populaires du 4ème gène et est également utilisé au combat. Non sans raison : être Attaque et attaque spéciale sont presque aussi élevés et également très bons (valeur de base de 110 dans l’attaque et de 115 dans l’attaque spéciale). Cela permet à Lucario à la fois physiquement et spécifiquement être joué ce qui le rend convivial pour les débutants et à un Polyvalent Puissance.

Voulez-vous jouer Lucario physiquement, vous devriez en faire un avec les attaques Star slash et combat au corps à corps ainsi que son capacité cachée honnêteté propre. Cette capacité augmente l’attaque de Lucario d’un niveau à chaque fois qu’il est touché par une attaque sombre. Plus précisément, cependant, vous jouez Lucario avec des attaques comme Aurasphère ou poussée de focalisation aussi bien que Concentrateur de capacités (empêche de broncher).

# 4 Panferno

Catégorie: Pokémon Flamme

Pokémon Flamme Les types: Incendie / combat

Incendie / combat Se développe à partir de : Panflam, Panpyro

Panflam, Panpyro Capacités : Feu majeur, poing de fer (VF)

Panferno est la dernière étape de la Ligne de développement d’allume-feu la 4e génération. Panferno et Panpyro possèdent tous deux le Double type de feu et de combat et vous sera d’une grande aide tout au long de l’histoire. Cela est évident à partir de la deuxième arène et tout au long du reste du jeu. Pas de question : si vous utilisez Panflam en entrée, cela facilitera grandement votre aventure. D’autant plus qu’il n’y a quasiment aucun autre Pokémon Feu à attraper dans toute l’histoire.

Mais Panferno n’est pas seulement un excellent choix pour votre équipe en raison de sa combinaison de types. Il possède également valeurs exceptionnelles en initiative, attaque et attaque spéciale. Panferno attaque généralement en premier et possède une force puissante qui ne doit pas être sous-estimée, qu’il s’agisse d’attaques physiques ou spéciales. Et Panferno peut en avoir beaucoup en stock : Éclair de flammes, combat rapproché, frénésie de chaleur, tempête de feu ou canonnade de feu.

# 3 Elevoltek

Catégorie: Pokémon Foudre

Pokémon Foudre Les types: Électro

Électro Se développe à partir de : Elekid, Elektek

Elekid, Elektek Capacités : Bon départ, gaieté (VF)

Elevoltek est une machine de combat : Il possède le valeur de base la plus élevée de tous les Pokémon Électriques non légendaires, avec le Agrif avec un fantastique 123 points dans la base représente sa valeur la plus élevée. Avec des attaques physiques, Elevoltek révèle son plus grand impact. Avec un initiative Sur 95 dans la base, Elevoltek est aussi très rapide et attaque souvent en premier.

Vous devez donc Elevoltek attaques physiques telles qu’une surtension ou un coup de tonnerre enseigner. Elevoltek est propriétaire du Capacité à démarrer, il augmente également sa vitesse lorsqu’il est touché par une attaque électro. Le sien capacité cachée gaieté l’empêche de s’endormir. Elevoltek n’a qu’une faiblesse, à savoir le type de sol.

#2 Togekiss

Catégorie: Pokémon Jubilé

Pokémon Jubilé Les types: Tarif / vol

Tarif / vol Se développe à partir de : Togepi, Togetic

Togepi, Togetic Capacités : Excès de zèle, noblesse, chanceux (VF)

Togekiss est la dernière étape de développement de Togepi et fait un très bon travail au combat. Avec une très bonne valeur de base de 120 im Attaque spéciale et 115 dans le Défense spéciale (ses deux valeurs les plus élevées), il devrait être clair que Togekiss est joué spécifiquement.

Il possède même que troisième attaque spéciale la plus élevée de tous les Pokémon volants non légendaires. La meilleure chose à faire est d’avoir un Togekiss avec le Noblesse de capacité, car cette capacité signifie que des effets supplémentaires d’attaques se produisent avec une probabilité plus élevée. En conséquence, vous devriez attaques spéciales telles que la barre oblique aérienne, le jet de flammes, la psychokinésie ou les câlinsUtilisez r avec Togekiss pour bénéficier à la fois des valeurs et des capacités de Togekiss.

# 1 Knakrack

Catégorie: Pokémon rapide

Pokémon rapide Les types: Dragon / sol

Dragon / sol Se développe à partir de : À peine laitue, Knarksel

À peine laitue, Knarksel Capacités : Voile de sable, peau rugueuse (VF)

Knakrack est-ce Pseudo-Lendendaire de la 4e génération et le Pokémon signature de Cynthia. En conséquence, vous pouvez être sûr que le requin des sables peut très bien se débrouiller. Cela se reflète également dans ses valeurs, car celles-ci sont tout au top. Il n’y a pas une valeur qui soit particulièrement à la traîne. Avec une base de 130 est le Valeur d’attaque sa plus haute valeur. Avec la moyenne ci-dessus initiative (Valeur de base : 102) Knakrack est très approprié comme attaquant offensif.

Avec Danse de l’épée vous pouvez augmenter la valeur d’attaque de Knakrack de deux niveaux (un total de six niveaux possibles) et avec des attaques physiques STAB comme griffe de dragon bien répartir les dégâts. Si possible, donnez-lui Knackrack le Écharpe au choix à porter, cela augmente la valeur d’initiative de 50% et se concentre sur une attaque physique (boost avec la danse de l’épée au préalable).

Avec lui, vous jouez à Knackrack en tant que balayeur physique. L’utilisation de Pierres de camouflage en combinaison avec le Ceinture de mise au point ou ça Casque antichoc S’avèrent également être des stratégies utiles pour Knakrack. Dans le meilleur des cas, vous avez même un Knakrack avec son capacité cachée peau rugueuse, cela fait que les Pokémon adverses subissent des dégâts à chaque fois qu’ils attaquent Knakrack.