Le poivre, un médicament sacré pour notre corps

Le poivre est un condiment plein de propriétés culinaires et médicinales. Épice typiquement américaine, originaire du centre du Mexique, le poivron rouge est né vers 7 000 ans avant JC et s’est répandu dans le reste de l’Amérique latine au fil du temps.

Grâce à de grandes navigations, le poivre s’est exporté dans le monde entier, et nous en avons aujourd’hui plus de 30 espèces différentes, utilisées comme assaisonnement, arôme, sauces, gelées et bien plus encore.

Et, avant de vous demander où en est le Brésil dans toute cette histoire, sachez que nous étions les plus gros exportateurs de poivre jusque dans les années 1990. Et, même si nous avons été dépassés par les Mexicains et d’autres pays du continent asiatique, nous sommes toujours très passionnés par la leur saveur et piquant.

Maintenant que vous savez ce qu’est le poivre et quelle est son origine, que diriez-vous de découvrir ses plus grands bienfaits et ceux qui sont les plus consommés sur le territoire brésilien ? Vérifiez-le maintenant avec l’horoscope virtuel!

La capsaïcine a des propriétés anti-irritantes pour le tube digestif, et les antioxydants et autres composants de cet aliment aident à guérir l’estomac, à réduire les gaz intestinaux, à réduire la diarrhée et à produire de la salive, ainsi que de l’acide intestinal, contribuant à la digestion de ce qui a été consommé. . Cependant, n’oubliez pas : tout excès est nocif, et les effets peuvent être néfastes si cette épice est consommée en excès.

prendre soin du coeur

Le poivre aide à réduire le mauvais cholestérol et les caillots sanguins, réduisant ainsi les risques d’hypertension, d’accident vasculaire cérébral et d’autres maladies cardiaques.

prendre soin des dents

En neutralisant les acides de la salive, le poivre protège les dents et les gencives. De plus, sa richesse en vitamine C assure la solidité des os et des dents.

combat le cancer

Selon The Journal of Cancer Research et la National Academy of Sciences des États-Unis d’Amérique, les propriétés du poivre aident à combattre la croissance des tumeurs dans les seins et les ovaires et génèrent une mort programmée dans les cellules cancéreuses de la prostate, empêchant la prolifération de la maladie. .

Contribue à la perte de poids

Aliment thermogénique, le poivre stimule notre métabolisme et augmente la dépense calorique de notre corps lors de la digestion.

effet analgésique

La capsaïcine, une substance présente dans le poivre, peut se lier aux récepteurs de la douleur dans notre corps, réduisant notre sensibilité à la douleur, en particulier chez les personnes souffrant de problèmes articulaires, et générant une plus grande relaxation musculaire.

Contribue à la santé de la peau

La vitamine C présente dans le poivre aide à la production de collagène dans le corps humain, augmente l’élasticité de la peau et réduit l’apparence des rides. De plus, certaines crèmes contre le psoriasis contiennent du poivre, aidant à la régénération de la peau.

Combat la grippe, le rhume et les infections

Les sprays nasaux qui contiennent de la capsaïcine, un composant du poivre, combattent la congestion nasale et les autres propriétés de ce condiment sont excellents pour prévenir les rhumes et renforcer l’immunité du corps contre 16 champignons différents.

Prévient les allergies

La capsaïcine a des effets anti-inflammatoires, ce qui aide à prévenir l’allergie et ses symptômes.

Découvrez celles qui sont les plus consommées au Brésil :

Poivre rose

Trouvé sur le territoire national, également connu sous le nom de poivre du Brésil, il est riche en antioxydants, vitamines, calcium, fer, fibres et, en plus, il a des propriétés anti-inflammatoires, aide à la circulation sanguine, prend soin du système digestif et prévient la maladie d’Alzheimer – selon une étude de l’USP. Parce qu’il a une saveur légère et sucrée, il est utilisé dans la préparation de confitures, de bouillons, de viandes et de salades.

Poivre noir

Aussi connu sous le nom de poivre noir, il est originaire d’Inde, mais est également largement utilisé par les Brésiliens. Il est excellent pour la circulation, contient des propriétés anti-inflammatoires, augmente la production de sérotonine (une hormone qui aide à maintenir une bonne humeur) et aide à l’absorption des nutriments. En cuisine, son utilisation s’intègre dans presque tous les plats, étant largement utilisée dans la préparation de risottos, salades, légumes, légumes, ragoûts, rôtis et omelettes.

jalapeno

Comme son nom l’indique, il s’agit d’un poivre mexicain, très apprécié ici, notamment dans les plats typiquement mexicains. Il est riche en nutriments comme le potassium, les vitamines, les protéines, le phosphore, le zinc et le magnésium. Et cela fait travailler le système immunitaire, ainsi que la santé de la peau, des yeux, en plus de réduire les migraines.

Piment

Présent dans la majeure partie de l’Amérique et une partie de l’Europe, ce poivre est assez célèbre pour ses conserves. Riche en vitamines, glucides, fibres, fer et potassium, en plus d’être utilisé comme assaisonnement et dans la confection de sauces, il est également utilisé pour les médicaments visant à soigner les problèmes cutanés et musculaires tels que les démangeaisons, les maux de dos, l’arthrite et les muscles tension.

poivre de Cayenne

Originaire des Amériques, il est connu pour sa couleur rouge et ardente. Il aide à combattre les maux de tête, augmente la libido, aide le système digestif et améliore le métabolisme et la circulation. Riche en vitamines, manganèse, protéines et potassium, il est largement utilisé dans la préparation de thés, vinaigrettes, viandes rouges et blanches, soupes et omelettes.

piment de doigt de fille

Comme son nom l’indique, la piqûre de ce piment est plus douce, et c’est l’un des plus utilisés au Brésil, étant originaire d’Amérique tropicale et des Antilles. Plein de vitamines et d’antioxydants ainsi que de propriétés anti-inflammatoires, il est excellent pour le métabolisme, la digestion et le contrôle du cholestérol. De plus, il est largement utilisé dans la préparation de fruits de mer, viandes, volailles, salades et sauces.

piment tabasco

Poivre d’origine mexicaine, très aromatique, il est couramment utilisé dans la préparation de sauces. De plus, il possède d’excellentes propriétés anti-inflammatoires, facilite la digestion et le métabolisme.

piment

Poivre du Brésil, utilisé en compresses pour soulager les luxations, les raideurs de la nuque et les douleurs en général. Il aide à combattre les infections, possède des propriétés anti-inflammatoires et renforce le système immunitaire. En cuisine, il est largement utilisé dans les sauces, les ragoûts, les rôtis, les conserves et les pâtés.

Maintenant que vous êtes un expert des poivrons, que diriez-vous de tester ces espèces évoquées dans différents plats ? Ou plutôt, que diriez-vous d’un tour du monde, en dégustant les différents types de poivre que l’on peut trouver dans les pays les plus divers ? Même si cela peut sembler un rêve lointain, vous serez peut-être surpris par le goût des piments utilisés même dans les restaurants locaux près de chez vous.