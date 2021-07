Le poisson en conserve s’amuse : utilisez-le dans ces 8 recettes simples

En ce qui concerne les recettes à base de fruits de mer, la chef Stephanie Harris-Uyidi, alias « The Posh Pescatarian », affirme que le poisson en conserve, qui a eu mauvaise réputation dans le passé, peut être une option plus abordable et plus durable.

« Beaucoup de gens pensent que le poisson en conserve est un aliment de base du kit apocalyptique », a-t-elle déclaré à 45secondes.fr Food. « Ils y pensent comme cette chose vraiment étrange – comme les vieilles boîtes de thon qui coûtent 99 cents ou les sardines vraiment rassis dans l’huile de coton que vous obtenez pour pas cher dans les magasins. «

Stephanie Harris-Uyidi, connue sous le nom de Posh Pescatarian, affirme que le poisson en conserve a gagné en popularité ces dernières années. Stéphanie Harris-Uyidi

Harris-Uyidi pense que le poisson en conserve gagne en popularité parce que les gens recherchent des ingrédients frais et intéressants pour cuisiner.

Lors de l’achat de poisson en conserve, le chef du sud de la Californie a déclaré qu’il était important de déterminer de quelle région provient le poisson.

« Aux États-Unis, il y a beaucoup de bonnes choses qui sortent de l’Alaska, principalement sous forme de saumon et de flétan », a-t-elle expliqué. « Vous trouverez également de très bons produits en provenance du Portugal, d’Espagne et du Maroc. »

« Ce n’est pas seulement le thon et les sardines comme la plupart des gens le pensent », a ajouté Harris-Uyidi. « J’achète du poulpe en conserve, des coques, un poisson méditerranéen appelé dorade, des calamars à l’encre – c’est merveilleux et je pense que ça prend un moment. »

En rapport

Harris-Uyidi dit également d’essayer de trouver du poisson en conserve plus cher, car c’est un signe que le produit a été transformé de manière à améliorer sa qualité et ses saveurs.

« Certains poissons en conserve, par exemple, sont cuits à l’extérieur de la boîte, puis emballés et scellés, et ceux-ci ont tendance à être de moindre qualité », a-t-elle déclaré. « Les versions de qualité supérieure ont tendance à être cuites dans la boîte pendant une très courte période. »

« Recherchez également des variétés emballées dans de l’huile d’olive au lieu de l’huile de coton », a ajouté Harris-Uyidi. « Ces ingrédients de haute qualité sont littéralement ce qui le rend délicieux. »

Harris-Uyidi a partagé huit recettes qui mettent en valeur le poisson en conserve, du saumon sloppy Joe’s aux œufs farcis aux anchois, pour des dîners sains en semaine qui ne feront pas sauter la banque.

Avec l’aimable autorisation de Stéphanie Harris-Uyidi

« J’ai grandi en mangeant des œufs à la diable pour Pâques et des choses comme ça, mais je ne suis pas non plus un fan de mayonnaise », a déclaré Harris-Uyidi. « J’ai présenté ce plat lors de notre dernière réunion de famille et ça s’est passé comme des gangbusters. »

Fabriquée avec de nombreux ingrédients traditionnels à base d’œufs farcis, cette recette ajoute des anchois pour donner au plat une touche d’umami et de sel.

« Le poisson fait tout le travail », dit-elle.

Avec l’aimable autorisation de Stéphanie Harris-Uyidi

Harris-Uyidi a déclaré que combiner un ingrédient charnu et substantiel comme l’aubergine avec une baguette à la française en faisait un sandwich fantastique.

« Ce sandwich est traditionnellement fait avec du thon, mais lorsque vous échangez de la dorade en boîte, cela le rend juste un peu plus luxueux et riche », a-t-elle expliqué.

Stéphanie Harris-Uyidi

« J’appelle cela » poulpe italien » parce que j’utilise une marque de poulpe italien, mais c’est aussi un plat très populaire en Espagne « , a déclaré Harris-Uyidi. « C’est un moyen très simple d’apporter les saveurs de la Méditerranée à votre table pour moins de dix dollars. »

Malaika Desrameaux / Avec l’aimable autorisation de Stéphanie Harris-Uyidi

En utilisant une boîte rincée de haricots cannellini, d’huile d’olive, de tomate et d’épices simples combinées à des palourdes fumées, Harris-Uyidi a déclaré que ce poisson ne prend que quelques minutes à assembler.

« Servi avec du pain blanc croustillant, c’est un merveilleux repas », a-t-elle déclaré.

Avec l’aimable autorisation de Stéphanie Harris-Uyidi

« Le maquereau est l’un de ces poissons qui ont tendance à être très aromatisés, alors les gens s’en éloignent », a-t-elle déclaré. « Mais ils ne devraient pas en avoir peur lorsqu’il est mis en conserve, car le processus de mise en conserve du poisson l’adoucit vraiment. »

Avec l’aimable autorisation de Stéphanie Harris-Uyidi

Une version unique d’un favori de l’enfance, ces Sloppy Joes au saumon sont « un sandwich vraiment merveilleux qui plaît à la plupart des palais », selon Harris-Uyidi.

Avec l’aimable autorisation de Stéphanie Harris-Uyidi / Avec l’aimable autorisation de Stéphanie Harris-Uyidi

« C’est un plat de brunch classique », a-t-elle déclaré. « Le hareng est un autre de ces poissons qui a tendance à être un peu fortement aromatisé mais tout comme le maquereau, quand il est en conserve, c’est tout simplement délicieux. »

Avec l’aimable autorisation de Stéphanie Harris-Uyidi

Harris-Uyidi a déclaré que ces délicieux gâteaux au saumon thaïlandais étaient l’un de ses plats préférés.

« Il combine toutes les saveurs d’herbes qui accompagnent la cuisine thaïlandaise avec le saumon », a-t-elle expliqué. « Vous pouvez les préparer en apéritif ou même les servir sur un mini-pain en guise de slider. »