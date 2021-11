Le point de vue de Stephen King sur The Squid Game

Depuis Twitter, Stephen King il ne manque pas l’occasion de commenter tout ce qui touche à la culture pop et aux produits audiovisuels du moment. Il ne parle plus seulement de fictions liées à son travail mais se consacre également à commenter les dernières tendances. Le maître de la terreur n’aime pas être exclu des discussions, et dans le cas de Le jeu du calmar ne faisait pas exception.

Après la première en Netflix, Stephen King il s’est consacré à voir la série créée par Hwang Dong-hyuk et dire à ses partisans ce qu’il pensait d’elle. C’est à travers deux messages différents qu’il a d’abord parlé de la valeur de la série en termes de message, puis il s’est consacré à la comparer avec une partie de son œuvre littéraire.

« Paroles de sagesse dans Le jeu du calmar: ‘Ferme ta bouche et prends un œuf' », a écrit roi au Twitter, dans un message qui a reçu près de 6 mille aime. Le message faisait allusion au moment où les organisateurs des défis exhortaient tout le monde à avoir faim, avec l’idée de les modifier pour se faire face. Au milieu, le chirurgien a reçu les détails du prochain match sur un petit morceau de papier.

De plus, un adepte a demandé à l’écrivain s’il trouvait des similitudes entre la série Netflix et l’une de ses œuvres : Le fugitif. roi répondu par l’affirmative et a également ajouté La longue marche à la liste des influences qu’il a remarquées dans la fiction. Alors que Le fugitif montre un jeu dans lequel les prisonniers doivent échapper à des assassins qui veulent les tuer, La longue marche raconte l’histoire d’un adolescent qui rivalise avec 100 participants dans une course pour sa vie.

Netflix ne donne toujours pas de nouvelles de la deuxième saison

Le jeu du calmar il est sorti il ​​y a un mois et demi et, malgré un succès absolu, on ne sait toujours pas ce qu’il adviendra de l’avenir de cette production. 142 millions de comptes uniques ont joué au moins trois minutes après la livraison de Hwang cela a laissé une fin ouverte, avec des questions sans réponse telles que ce qui est arrivé au policier qui a été abattu et ce que le protagoniste fera maintenant qu’il s’est réinscrit pour faire partie des défis.

Est-il possible qu’il n’y ait plus d’épisodes ? Cela semble peu probable, mais si vous le comparez à Bridgerton, qui a également connu un succès similaire à celui de la série sud-coréenne, les perspectives ne sont pas encourageantes. Fiction basée sur des romans de Julia Quinn a reçu le feu vert pour faire trois saisons de plus presque instantanément après avoir sorti son premier opus. Pour l’instant, les fans de Le jeu du calmar ils devront attendre et être patients.

