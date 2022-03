Chaque année, des centaines de films sont diffusés au public. Il est très rare qu’un projet obtienne une note parfaite sur le site critique Rotten Tomatoes. Le dernier film de Nicolas Cage Le poids insupportable du talent massif est le film le plus récent à gagner 100% sur le site. Les critiques sont arrivées après les débuts du titre samedi soir au festival du film SXSW d’Austin. Le score est le plus élevé de la longue carrière de l’acteur.

Jusqu’à présent, seules 15 critiques du film ont été écrites. Ainsi, un changement de pourcentage est possible à mesure que davantage de réactions se manifestent. Cependant, la réception précoce indique un niveau élevé d’éloges de la critique, quelles que soient les notes finales.

Un synopsis pour Le poids insupportable du talent massif lit, « Cage joue une version fictive de lui-même qui s’est offert 1 million de dollars pour apparaître à la fête d’anniversaire d’un méga-fan (Pedro Pascal). Mais le fan n’est peut-être pas ce qu’il semble, et « Cage » se retrouve bientôt fun-house miroir terrier de lapin de ses rôles passés et se retrouver dans un film d’action de style Cage. »

John Defore de The Hollywood Reporter a décrit le projet comme « un jeu destiné aux cultistes qui ont recherché les performances de Crazy Cage et pardonné les ratés entre les deux ». Owen Glieberman de Variety a appelé le film « Une comédie commerciale qui passe un bon moment délirant à se moquer de Nicolas Cage, célébrant tout ce qui fait de lui Nicolas Cage – et, à la fin, devenant en fait un film de Nicolas Cage, qui s'avère être à la fois une chose ringard et une chose spéciale. » Judy Drye d'Indiewire a souligné l'attrait de masse et la comédie lorsqu'elle a déclaré : « Il y a quelque chose pour tout le monde dans Le poids insupportable du talent massif. C'est l'un des films les plus drôles de l'année. »





Le poids insupportable a de meilleures critiques jusqu’à présent que tous les autres films acclamés par la critique de Cage sur Rotten Tomatoes. Certains des films bien accueillis incluent ceux de 2021 Porc (96 pour cent), 2002 Adaptation (90 pour cent), 1987 Rêveur (94 %), 1997 Face/Off (92 %), années 1993 Roche rouge ouest et 1995 Quitter Las Vegasqui a valu à l’acteur sa première victoire aux Oscars.

Après quelques années de déceptions critiques, Cage a récemment fait son grand retour. En 2018, il a joué dans le film d'action-horreur sous-estimé Mandy, avec une note de 90 % sur les tomates pourries. Deux ans plus tard, il a joué dans le projet d'horreur Lovecraftian Couleur hors de l'espace, qui a un taux d'approbation de 86 %. Il a récemment été largement acclamé pour sa performance dans le drame mentionné précédemment Porc. De nombreux critiques ont été déçus que Cage n'ait pas reçu de nomination aux Oscars pour Porc à la remise des prix de cette année. Le poids insupportable du talent massif semble être un autre point culminant dans une carrière de divertissement riche en histoire.





En plus de Poids insupportable, Nicolas Cage a quelques autres films à venir. En 2002, il jouera dans deux westerns intitulés L’ancienne façon et Traversée du boucher. L’année prochaine, il sera dans le casting de soutien pour Renfield, une comédie d’horreur à venir sur le fidèle acolyte de Dracula. Cage apparaîtra comme le célèbre comte lui-même.

Les critiques très positives pour le dernier long métrage de Cage sont intéressantes, compte tenu de son hésitation initiale à rejoindre le projet. En parlant à THR, l’acteur a expliqué : « J’ai refusé trois ou quatre fois, je ne voulais pas en faire partie. » Heureusement, pour les critiques et les fans, il a décidé de jouer dans la production.

Le poids insupportable du talent massif sortira en salles le 22 avril.





