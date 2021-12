Le poids insupportable des talents massifs First Look déchaîne la méta folie de Nicolas Cage

Lionsgate vient de publier la première affiche de la comédie d’action étrangement brillante de Nicolas Cage Le poids insupportable du talent massif. Le public pourra voir Nicolas Cage assumer ses rôles les plus mémorables; sa vie et celle de sa famille en dépendent ! Ne vous y trompez pas, c’est le film de Nicolas Cage qu’on attendait tous !







La mise en place du film voit Nicolas Cage jouer le rôle de… Nick Cage dans la comédie d’action Le poids insupportable des talents massifs. Créativement insatisfaite et confrontée à la ruine financière, la version fictive de Cage doit accepter une offre d’un million de dollars pour assister à l’anniversaire d’un dangereux superfan (Pedro Pascal). Les choses prennent une tournure très inattendue lorsque Cage est recruté par un agent de la CIA (Tiffany Haddish) et contraint d’être à la hauteur de sa propre légende, canalisant ses personnages les plus emblématiques et les plus aimés à l’écran afin de se sauver lui-même et ses proches. Avec une carrière construite pour ce moment précis, l’acteur primé doit endosser le rôle de sa vie : Nicolas Cage.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR







Avec la méta corne d'abondance des incarnations de Cage, il semble que nous allons nous promener dans le passé de tous nos films préférés de Cage. Une personne qui ne fera pas la promenade avec nous est Cage lui-même. Il partage son expérience en jouant l'emblématique Nicolas Cage en parlant à Indiewire, a expliqué : « Je ne verrai jamais ce film. On me dit que c'est un bon film. Mon manager, Mike Nilon, qui est également producteur dessus, a regardé Il était très heureux. On m'a dit que le public a adoré le film. Mais c'est tout simplement trop d'un voyage fou pour moi d'aller dans une salle de cinéma et de me regarder jouer le film très névrosé et anxieux de Tom Gormican version de moi. Parce qu'il n'arrêtait pas de me pousser dans cette direction. J'ai dit » Tom, ce n'est pas vraiment moi. Je suis vraiment (fait de) moments calmes, méditatifs et réfléchis. Je ne suis pas ce névrosé, nerveux, anxieux -monté gars tout le temps.' Mais il a dit : « Eh bien, la cage névrosée est la meilleure des cages. » J'ai dit : 'd'accord, d'accord. Allons-y, mec. Je ferai ce que tu veux.' Je ne le verrai pas. Mais j'espère que vous l'apprécierez.











Il poursuit en expliquant: « C'est une version stylisée de moi, et le fait que je doive même me référer à moi-même à la troisième personne me rend extrêmement mal à l'aise », a déclaré Cage à propos du projet précédemment. « Il y a de nombreuses scènes dans le film où moderne ou contemporain – c'est parti – » Nic Cage « et ensuite le jeune » Nic Cage « entrent en collision et se disputent et se battent. C'est une approche acrobatique du jeu d'acteur. Je vais probablement le faire. je dois revoir quelques films du passé, car je pense que nous allons devoir reconstituer certaines de ces séquences. Cabinet du Dr Caligari version de Air conditionné et Visage / Désactivé. »







Aux côtés de Nicolas Cage, Sharon Horgan, Ike Barinholtz, Alessandra Mastronardi, Jacob Scipio, Lily Sheen, avec Neil Patrick Harris et Tiffany Haddish seront aux côtés de Nicolas Cage. Le film a été réalisé par Tom Gormican et écrit par Tom Gormican et Kevin Etten. Lionsgate Le poids insupportable des talents massifs premières en salles le 22 avril 2022.



























