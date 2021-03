Le podcasting sert de support privé, intime et empathique pour les conversations précédemment clôturées – Spotify

Le monde change – grâce, en grande partie, à ceux qui osent s’exprimer et défier le statu quo. Aujourd’hui, notre connaissance de questions autrefois mal comprises ou stigmatisées telles que la sexualité, l’autonomisation et l’inclusion LGBTQ est en constante évolution, en raison des ressources abondantes et des personnes qui n’hésitent pas à s’exprimer. Ces dernières années, beaucoup se sont tournés vers le podcasting comme moyen de fournir une intimité, une confidentialité et une empathie inégalées autour de discussions importantes.

Avec des outils comme Ancre et des programmes comme Spotify Sound Up, la baladodiffusion est de plus en plus accessible aux nouveaux podcasteurs et aux personnes appartenant à des groupes historiquement sous-représentés. Chaque jour, les créateurs mettent en ligne de nouvelles émissions sur des sujets qui ont un sens pour eux sur Spotify et trouvent un public en croissance similaire prêt à écouter.

Poursuivez votre lecture pour découvrir comment le podcasting a permis des conversations ouvertes dans des pays comme l’Argentine, le Chili, l’Inde et la France.

Les podcasteurs du cône sud créent des espaces intimes

Dans les pays d’Amérique latine que sont l’Argentine et le Chili, les podcasts liés à la sexualité, à l’autonomisation des femmes et à la diversité figurent fréquemment parmi les podcasts les plus écoutés. Beaucoup sont hébergés par des groupes d’amis ou même des partenaires qui sont capables de créer des espaces intimes les uns pour les autres – et l’auditeur – pour avoir un aperçu d’un sujet qu’ils ne connaissaient peut-être pas beaucoup auparavant.

Par exemple, Podcast Concha, où des amis parlent de sujets féminins, est l’un des podcasts les plus écoutés d’Argentine. Acabar, un podcast documentaire sur l’orgasme féminin, est devenu la troisième production Spotify Original la plus écoutée du pays. De même, putopakitorta implique trois hôtes: une femme, un homme gay et un homme hétéro, qui débattent ouvertement de sujets d’actualité, tandis que Fille, andá a terapia, met en vedette une fille trans qui répond aux messages des auditeurs demandant des conseils. Dans Puto Viejo, l’hôte et le psychologue Gus Casals enlève le bandeau et explique ce que signifiait être gay à Buenos Aires dans les années 80 et 90.

Au Chili, le podcasting fournit également une plate-forme aux femmes qui n’ont pas peur de parler de ce qui leur fait plaisir. Con la ayuda de mis amikas domine le top 10 des podcasts les plus écoutés du pays. Weona que creici Caractéristiques deux amis gays qui parlent librement de leurs histoires personnelles, y compris de nombreux détails qui pendant la majeure partie de leur vie, ils ont gardé le placard en raison de la stigmatisation entourant la sortie. Chaque podcast atteint des auditeurs enthousiastes et reconnaissants grâce aux conversations honnêtes et ouvertes des hôtes.

Les podcasteurs LGBTQ indiens trouvent la confidentialité

De même, en Inde, les podcasteurs et les auditeurs en viennent à apprécier les podcasts qui abordent des sujets dont ils n’avaient peut-être pas discuté auparavant en public. Pour les podcasteurs, le média donne aux communautés marginalisées, y compris les personnes LGBTQ, un canal qui permet la confidentialité. Un autre média populaire dans le pays, le blogage vidéo ou «vlogging», ne permet pas le même niveau d’anonymat. Les podcasteurs derrière Spotify Originals Shuddh Desi Gay et De Taali – La vie d’un transgenre sont en mesure d’utiliser cet outil pour donner aux auditeurs un aperçu plus approfondi de la vie de la communauté LGBTQ +.

De même, le podcasting permet aux créateurs indiens de s’attaquer à des problèmes qui peuvent être trop gênants ou découragés pour interroger leurs amis ou leur famille. Un autre original Spotify, Love Aaj Kal avec Aastha & Ankit, est hébergé par deux amis qui répondent à des questions telles que « Est-ce que regarder du porno est une mauvaise chose?« À côté d’une série sur »Dilemmes sexuels. »

Les podcasteurs français font de la place à l’empathie

Enfin, les podcasts permettent des conversations et des histoires franches, honnêtes et ouvertes qui vont droit au cœur et inspirent l’empathie parmi les auditeurs. En France, la deuxième saison du très apprécié Spotify Original Sortir le podcast comprenait des célébrités célèbres comme le cinéaste Xavier Dolan, des artistes, des écrivains, des philosophes et des politiciens qui se sont tous réunis pour discuter de leurs histoires de sortie – et du chemin que l’on prend avant de décider de le faire. Le but ultime du podcast est de partager des histoires, de normaliser l’expérience et de fournir des informations aux autres qui décident de sortir ou non. En fin de compte, ils espèrent créer un monde où les gens pourront «venir comme vous».

La deuxième saison de l’émission comportait également une interview d’un adulte qui était le premier enfant à être né dans un couple de même sexe grâce à la technologie de procréation assistée en France il y a plus de 25 ans. L’histoire de cette personne était liée à une proposition de loi sur la bioéthique en cours de discussion pour ouvrir la FIV à toutes les femmes en France – en utilisant davantage la narration pour déclencher une conversation d’actualité et importante. L’émission utilise également son canal social pour diffuser des informations: les créateurs tweetent des liens vers des épisodes appropriés lorsque les gens partagent des questions sur un LGBTQ ou un sujet de sortie.

Faire avancer la conversation

Mais ces sujets découverts autour de la santé des femmes – et l’utilisation du podcasting pour leur parler – ne sont pas confinés à ces pays. L’empathie, la confidentialité et l’intimité que procurent les podcasts ont également permis à des acteurs du changement comme Michelle Obama, qui a discuté ménopause lors d’un épisode de la Michelle obama podcast aux États-Unis en 2020. Les podcasteurs prennent le micro pour parler de sujets tels que intimité entre partenaires, racisme systématique, violence contre les femmes autochtones, et changement climatique, en plus de sujets populaires tels que le vrai crime, les nouvelles et le sport.

De plus en plus de créateurs se tournent vers les podcasts pour partager leurs histoires et diffuser des informations. Et avec plus de 50000 heures de nouveau contenu de podcast téléversé sur Spotify chaque jour, les auditeurs trouvent également une inspiration sans fin.