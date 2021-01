Le podcast «  Dissect  » explore la récupération de la culture noire dans «  Black is King  » de Beyoncé – Spotify

En avril 2020, Cole Cuchna et Dr Titi Shodiya (Laboratoires de dopage) se sont réunis pour examiner Beyoncé Chef d’oeuvre 2016 limonade en tant qu’hôte du podcast exclusif Spotify Disséquer. Cette semaine, la paire revient sur le podcast pour une mini-série surprise de sept épisodes qui célèbre Beyoncé et commémore sa prolifique été 2020 projet, Le noir est roi.

Dans cette série, Cole et Titi plongent dans une exploration académique approfondie des métaphores lyriques, des anecdotes historiques et des clins d’œil à la spiritualité africaine intégrée tout au long du projet – ainsi que les commentaires verbaux et visuels sur la récupération de la culture noire dans Le noir est roi. Pour mémoire a parlé à Disséquer animez Cole Cuchna sur la création et l’impact de la série surprise.

Pourquoi as-tu voulu disséquer Le noir est roi?

Ayant tant appris de notre analyse de Beyoncé limonade pour la saison 6, Je pense que nous étions tous très impatients de déballer Le noir est roi pour cette même raison: l’éducation. À travers les nombreux symboles, thèmes et paroles du film, vous obtenez vraiment une leçon d’histoire substantielle associée à une philosophie de vie pratique. Nous avions initialement prévu de ne faire qu’un seul épisode bonus, mais cela a fini par être sept épisodes, simplement parce qu’il y avait tellement de choses à découvrir dans le film. C’est vraiment une œuvre d’art.

Compte tenu du paysage de 2020, pouvez-vous élaborer sur Le noir est le roi impact?

Pour moi, cela fournit un contexte historique important aux problèmes qui affectent encore le monde aujourd’hui et les met sous une forme narrative qui a un impact émotionnel incroyable. Les histoires et la musique sont deux des formes les plus transformatrices pour communiquer et inspirer les êtres humains à agir. Dans une période horrible de notre histoire, Le noir est roi était une présentation rafraîchissante de la beauté, de la gloire et de la riche histoire de l’Afrique – l’endroit où chaque être humain peut retracer sa lignée. C’est ce sentiment d’unité mondiale et humanitaire qui est désespérément nécessaire à l’heure actuelle.

Combien de temps a-t-il fallu pour créer cette saison, de l’écoute à la dissection des paroles en passant par l’écriture du scénario et l’enregistrement?

Nous avons commencé à travailler sur la série dès le moment Le noir est roi est sorti le 31 juillet 2020, et nous y avons travaillé jusqu’à la semaine de sortie de notre série. Donc presque six mois. Nous avions une excellente équipe à ce sujet, y compris des écrivains Maggie De dentelle et Femi Olutade. Nous avons également pu parler directement aux créatifs du film, y compris au co-réalisateur Kwasi Fordjour, styliste Zerina Akerset directeur musical Derek Gamelle. C’est une première pour Disséquer, et ils ont pu donner un aperçu incroyable des thèmes et du processus derrière la réalisation du film.

Quelles sont certaines des images, scènes ou chansons qui ont le plus résonné avec vous que vous étiez ravi de disséquer?

Pour moi, c’est tout le dernier acte du film, car c’est à ce moment-là que de nombreux symboles et images du début du film réapparaissent, créant cet effet de cercle complet et s’inscrivant directement dans le thème du «cercle de la vie» qui se centre le film. Rien que la réflexion et l’exécution de ce type de structuration montre à quel point ce projet a porté une grande attention aux détails, où apparemment tout ce que nous voyons et entendons a un sens, un message ou un but.

Qu’est-ce que tu as appris en disséquant Le noir est roi qui vous a surpris ou vous a donné un ah-ha! moment?

Je pense que le plus grand moment ah-ha vient quand nous voyons le panier flotter sur le Nil dans la chanson «Otherside». Il tombe dans une cascade, puis le film passe à Simba adulte tombant sous l’eau. C’est là, sous l’eau, que nous voyons Simba saisir la pièce d’échecs du roi qu’il a perdue plus tôt dans le film en tant qu’enfant – symbolisant qu’il a redécouvert la royauté en lui depuis sa naissance. Le fait que cela se produise sous l’eau implique qu’il s’agit d’une sorte de baptême, d’une renaissance, qui est la première chose que nous avons vue dans la scène d’ouverture du film. La boucle est donc bouclée. C’est aussi à ce moment que Beyoncé dit le mot «Bigger», qui est aussi la première chanson que nous avons entendue dans le film. Les couches! Les connexions! Ah !!

Le noir est roi est similaire à limonade avec le composant visuel. Cela a-t-il eu un impact sur la décomposition de la musique?

Ouais, je dirais que nous passons plus de temps à disséquer les visuels de cette série que la musique. C’est vraiment génial la façon dont la musique et les visuels interagissent pour raconter l’histoire. C’est ce sur quoi nous avons le plus essayé de nous concentrer: comment Beyoncé et son équipe ont vraiment créé un nouveau support de narration où nous voyons cette interaction unique entre non seulement la musique et les visuels, mais aussi les ensembles, les danses, les décors et les couleurs. Tout contribue à la narration et au thème. C’est vraiment spectaculaire.

Diffusez le Disséquer spécial séries Le noir est roi au dessous de.