Le podcast Cerbero a fermé pour toujours (peut-être)

L’une des émissions régulières les plus regardées sur Twitch vient peut-être de fermer ses portes pour toujours. C’est à propos de Podcast Cerberus, un format qui a accumulé 250 000 abonnés au fil des ans sur la plateforme de streaming. La communication provenait de sources directes, ou de deux des fondateurs de l’émission qui ont annoncé la fin de l’initiative dans les stories Instagram.

L’adieu dans les histoires

La voix est d’abord partie de Simone Santoro, l’une des fondatrices du podcast et connue en interne et sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme de Tutubbi. Ce dernier est intervenu dans les histoires Instagram d’abord avec une intervention laconique dans laquelle il a annoncé la fin du podcast, puis avec des phrases qui suggèrent que parmi les raisons de la décision, il peut y avoir eu des malentendus et des frictions entre les membres du projet. La confirmation est venue simultanément de M. Marra, pseudonyme du youtubeur Davide Marra, qui a également annoncé sur Instagram la fin de Cerbero Podcast, anticipant cependant qu’il n’a pas l’intention d’en dire plus sur l’histoire.

L’hypothèse

On ne sait pas si l’annonce est vraie ou une simple tentative d’induire en erreur les fans et les adeptes. D’une part, Santoro fait référence aux problèmes et problèmes auxquels le podcast a été confronté ces derniers mois. En revanche, l’annonce de la fermeture de Cerbero Podcast est arrivée en même temps par deux des fondateurs utilisant les mêmes graphismes. Un autre aspect qui jette des doutes sur la dissolution effective du projet est que l’autre membre – Gianluca Miele – n’a pas encore eu son mot à dire sur la situation. L’invité régulier Davide Rubino, pour sa part, a simplement commenté qu’il ne savait rien de ce qui se passait parmi les protagonistes du podcast.

